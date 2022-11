La reflexión del diputado Mario Saralegui, que planteó "hacer un cálculo serio" sobre el contrabando

El director técnico y exfutbolista Mario Saralegui realizó una larga reflexión sobre la diferencia cambiaria que padece Uruguay con respecto a sus vecinos y los efectos que esa situación genera al incrementar el contrabando y perjudicar a los comercios instalados de este lado de la frontera.

Lo hizo la semana pasada en su calidad de diputado, ocupando una banca del Partido Nacional en una comisión especial de la Cámara de Representantes, en presencia de las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

"Soy de Artigas y siempre vimos la función de ustedes como no muy simpática", reconoció, al recordar los "problemas importantes" que históricamente se han sucedido en el puente fronterizo de su ciudad de origen. Saralegui interrogó por el origen mismo del problema. Por ejemplo, quiso saber por qué un frasco de café que vale $ 70 en Brasil cuesta $ 270 en un comercio del lado uruguayo. "Esa es nuestra realidad", dijo. El diputado suplente señaló que, históricamente, la gente de su cuidad ha ido a comprar a Quaraí por inercia. Incluso en épocas en que las cosas estaban más caras que en Uruguay.

La misión de los políticos es "proteger a nuestra gente", dijo Saralegui. Mencionó allí el caso de mucha gente que, en la frontera, vive del comercio informal y que, como no paga impuestos, de repente gana $ 200, $ 300 o $ 500 por día "y de eso come".

En su visión se debe combatir el origen del problema. "En Artigas se habla de que entre U$ 5 millones a US$ 7 millones por mes van hacia Quaraí", contó. "No sé si alguna vez se han hecho los números de cuánto se dejaría de recaudar por impuestos, teniendo en cuenta también que esa gente informal no está en caja, no tiene jubilación", dijo. "Todas cuestiones que a la larga generan un montón de inconvenientes".

Según el exfutbolista en Brasil hay muchas personas de alto poder adquisitivo que prefieren comprar productos del lado uruguayo, debido a que la calidad es muy superior. Por ejemplo, fiambres, lácteos o carne. "Hubo un momento en que la diferencia de precio en la carne era mucha", recordó. "Hoy está al mismo precio".

Dentro de la complejidad que plantea la situación, Saralegui dijo que "habría que buscarle la vuelta". Quizás, dijo, "no pensar tanto en la represión ni en la quita, sino en mejorar lo nuestro". Así, propuso "hacer un cálculo serio" y determinar cuántas personas viven del contrabando y ver de qué manera, políticamente, se pueden hacer cosas". Mencionó el caso del combustible, para que la gente compre en Uruguay y no del otro lado. "¿A cuánta gente eso implica una mejoría y cuáles serían los beneficios?", se preguntó.

Saralegui, que ocupa circunstancialmente una banca como suplente de la diputada artiguense Valentina dos Santos, valoró el apoyo de sus colegas para el desempeño de su función. "Agradezco a todos por tratarme tan bien", dijo. "Soy de otro palo, y quizás estoy un poco como pez fuera del agua".