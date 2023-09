La respuesta de Ricardo Darín a las críticas de Luis Brandoni: "Esto es un delirio"

En entrevista con El Sol, Luis Brandoni criticó duramente el film Argentina 1985 dirigido por Santiago Mitre y la participación de Ricardo Darín.

Según Brandoni, faltó la presencia de Raúl Alfonsín en el largometraje nominado a "Mejor película extranjera" en los Premios Oscar. "Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas", opinó Brandoni,

"¿Cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo", había expresado furioso Luis Brandoni.

La respuesta de Ricardo Darín

El actor argentino fue consultado por los dichos de su colega, con quien compartió elenco en Mi cuñado y la Odisea de los giles."No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", respondió.

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio".