La salud de Carmen Barbieri: su entorno brindó detalles del nuevo parte médico

Barbieri dio positivo de coronavirus el 20 de enero tras haber estado en contacto con la modelo y conductora Sol Pérez por una serie de actividades vinculadas a Masterchef Celebrity 2. Ambas habían sido convocadas para participar del reality.

Según informa Clarín, una semana después de ser intubada e inducida a coma farmacológico, la actriz da buenas señales aunque presenta una infección.

"Sigue con respirador. Le sacan la sedación eventualmente para activarla e ir despertándola de a poco", dijo su mejor amiga, Sandra Domínguez a DiarioShow.com.

"Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo", manifestó el hijo de Barbieri, Fede Bal.

"Mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre", añadió el joven.