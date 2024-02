La URNWA en España: cómo justificar la injustificable

La directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) España, Raquel Martí, intentó deslindar la responsabilidad del grupo terrorista Hamás de la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza, tras los atentados del 7 de octubre en Israel.

Durante la conferencia “Gaza: crisis de humanidad”, en la que participó el martes como única oradora en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se encargó de culpabilizar a Israel de realizar una masacre humanitaria, para lo que utilizó datos parciales y sesgados que se ajustaban a su relato.

Al mismo tiempo, Martí fue tildando de ignorante o partidarios de Israel a quienes le realizaron preguntas que contradecían sus opiniones.

En el comienzo de su ponencia, Martí sostuvo que “Gaza forma parte del territorio palestino ocupado y que, por tanto, es parte de la ocupación beligerante que lleva a cabo Israel en el territorio palestino desde 1967”.

Sin embargo, Martí omitió resaltar que el Estado judío se había retirado de allí en 2005 en forma unilateral tras la decisión del primer ministro Ariel Sharon. Según ella, eso no importaba, porque consideraba que los bloqueos posteriores eran una forma de ocupación.

Incluso, sostuvo que la Franja está rodeada “por un muro en el norte construido por Israel y una valla periférica que limita el espacio entre Gaza e Israel y el sur linda con Egipto”.

Una vez más, Martí se “olvidó” de comentar que esta última frontera también cuenta con una muralla de seguridad levantada por El Cairo.

Martí tampoco explicó en la conferencia en la UAM a qué se debieron esos bloqueos implementados por Jerusalén.

La respuesta la hubiera puesto en aprietos para justificar su discurso: la llegada de Hamás al poder, un grupo terrorista (al que nunca calificó como tal) que tiene entre sus metas fundacionales la destrucción del Estado judío.

“En el año 2007, Hamás gana las elecciones e Israel declara territorio hostil a Gaza y decide cerrar todos los cruces fronterizos incluido el egipcio -sostuvo ante una audiencia en la que abundaban antiguos profesores de la UAM y alumnos que asentían cada una de sus palabras-. Israel bombardea Gaza de forma periódica y acaba habiendo escaladas militares entre Hamás e Israel. Hubo una en 2008, otra en 2011, otra en 2014, otra en 2021, otra en 2022 y dos en 2023. Durante estas escaladas militares, Israel bombardea de forma indiscriminada la Franja de Gaza”, comentó Martí.

Sin embargo, la directora de la URNWA España omitió, una vez más, decir cuáles fueron las razones que llevaron a Israel a tomar esas medidas: las andanadas de misiles que Hamás y otros grupos terroristas lanzaron contra su territorio en los últimos diecisiete años.

Cuando este periodista le señaló esta cuestión, Martí respondió casi irónicamente minimizando el tema.

“Hamás lanza sobre la población israelí cohetes de fabricación casera. Afortunadamente, tiene el Iron Dome para poder detectar todos estos cohetes con lo cual la mayoría de ellos no causan daños. Es cierto que en alguna ocasión ha matado alguna persona israelí y ha herido a alguna otra y lo hemos condenado siempre”, detalló Martí.

Incluso, la funcionaria señaló que de “la Franja de Gaza no se puede salir. No es como cualquier otra guerra en la que la población huye mientras las fronteras están abiertas. Por eso, le llaman la cárcel al aire libre más del mundo. Cuando Israel bombardea, no hay ningún lugar en el que refugiarse, no hay refugios antiaéreos”, completó.

Una vez más, Martí omitió explicar que Hamás no le permite usar a la población civil los cientos de kilómetros de túneles que tiene construidos a lo largo de todo el territorio para atacar al Estado judío. De haberlo hecho, podrían haberse salvado miles de vidas. Cuando este periodista le señaló esta inconsistencia, prefirió no contestar.

Su selectividad discursiva llegó a su punto máximo cuando relató los hechos ocurridos durante el ataque terrorista del 7 de octubre, como una justificación para culpar a Israel sobre la situación actual en Gaza.

“Hamás lleva a cabo un ataque terrorista sobre la población israelí y asesina 1.200 personas, una treintena de ellas son niños y secuestra a más de dos centenares de población civil, pero también soldados y se los lleva a Gaza. Cuando ocurre esto y vemos las imágenes por la televisión, ya sabemos lo que va a pasar en Gaza y, además, de que la respuesta va a ser absolutamente brutal. Y así ha sido”, destacó Martí por toda reflexión.

Ni una sola mención hizo a las violaciones y abusos sexuales cometidos por los terroristas contra mujeres indefensas.

Recién, cuando le preguntaron qué pensaba al respecto respondió con cautela, algo que difirió con todas las afirmaciones rotundas que emitió contra Israel durante su exposición.

“El informe está siendo examinado por diferentes organismos de Naciones Unidas y las declaraciones de los expertos han dicho que es muy plausible todos los datos y toda la información que hay de que se hayan cometido todas estas violaciones y vejaciones contra las mujeres –explicó con extremo cuidado-. Estamos intentando recabar todas las pruebas posibles para que en cuanto se pueda se lleven a cabo investigaciones y, evidentemente, haya consecuencias de todo lo que está pasando. Esperemos que a mediados o finales de marzo esté el informe de Naciones Unidas y podamos constatarlo”.

Sin embargo, a la hora de calificar los ataques israelíes en Gaza fue determinante, aunque falseando la realidad. “No hemos visto nunca nada igual. Incluso muchos de los hechos que se están produciendo no se han visto en la historia de Naciones Unidas”, subrayó.

Con esto, Martí omitió las masacres y limpiezas étnicas que se han llevado a cabo en las últimas décadas en conflictos bélicos.

Resulta extraño que no supiera esto ya que una de ellas, justamente, se produjo en Siria, donde la URNWA tiene operaciones. Allí, llevan muriendo 84 civiles por día desde hace diez años, lo que elevó el número de 306.887 desde el inicio del conflicto, según Naciones Unidas.

A finales de los ‘90, la guerra de Kosovo produjo más de 102.000 personas entre las poblaciones locales y la de Serbia, en la que fue la peor limpieza étnica que vivió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, algo que Martí tampoco debería desconocer.

De igual forma, Martí no se ha enterado que, en 1994, fueron masacrados 800.000 civiles en los enfrentamientos que mantuvieron tutsis y hutus, en Ruanda, donde fueron diezmadas entre el 20% y el 40% de sus poblaciones.

Finalmente, Martí llegó al summum de su exposición cuando intentó justificar la presencia de doce trabajadores de la URNWA entre los terroristas que llevaron adelante la matanza, violaciones y secuestros del 7 de octubre en Israel, aduciendo que les es imposible controlar lo que hace cada uno de sus empleados, cuando tienen contratados a 13.000 sólo en Gaza.

“Nos parece totalmente desmesurado criminalizar a la totalidad de una agencia con 33.000 trabajadores si en el peor de los casos se comprueba que estos doce cometieron o formaron parte de estos ataques. URNWA no es nada más que una agencia humanitaria, no tenemos un sistema de inteligencia, ni policías, ni forma de investigar. Además, sería ilegal indagar en lo que hacen nuestros trabajadores fuera de su horario laboral. No podemos espiar a 33.000 trabajadores – afirmó -. Todas las agencias humanitarias y ONGs internacionales que trabajan en Gaza asumen un riesgo contratando a personal local. Si tenemos doce trabajadores que han participado en estosataques, es por un motivo de probabilidades”.

Incluso, para terminar, Martí buscó culpar al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu por no haberles advertido de la presencia de estos terroristas entre los trabajadores que tenían en su plantilla en Gaza.

“URNWA les facilita a los gobiernos donde están los campos de refugiados el listado de trabajadores que tenemos cada año. Lo hacemos así en Siria, en el Líbano,en Jordania y con la autoridad Palestina y el ejército israelí en el territorio palestino ocupado – concluyó -. El ejército Israel tiene un sistema de inteligencia y le proporcionamos 33.000 nombres para que pudieran contrastar. Nosotros lo hacemos contra la lista de Naciones Unidas de terrorismo y nunca hemos encontrado a ninguno de nuestros trabajadores que estuviera en este listado. La última vez que compartimos este listado con Israel fue en mayo de 2023 y estas doce personas estaban ahí, con lo cual podría habernos advertido si es que realmente estaban formando parte de algún grupo armado”.

Por Hernan Dobry (Periodista)