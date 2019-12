La venta de fuegos artificiales se ve disminuida, según sus vendedores

Los fuegos artificiales son un clásico durante las fiestas, siempre hay alguien que se encarga de dar una especie de show con explosiones y colores. Sin embargo, desde los sectores de ventas han percibido una disminución de las ventas desde hace un par de años.

Ese es el caso de Gerardo, encargado de FuegoLandia, quien dijo a El Observador que el mejor año que tuvieron en materia de ventas fue en el 2011. Luego de esa temporada, los ingresos fueron en permanente disminución. “Igual siempre hay que esperar a que llegue el 24, muchos se deciden a último momento”, agregó.

Otro de los factores que afecta la venta de fuegos artificiales es la campaña antipirotecnia, que ha trascendido por redes sociales. En este sentido, el encargado del local de El Mundo de los Fuegos, Adrián Rodríguez, dijo a El Observador que la venta de los fuegos artificiales disminuyó en comparación con la del año pasado. En sintonía con lo que afirmó Gerardo, advirtió que los días que más se vendes son el 23, 24, 30 y 31 de diciembre. “El año pasado en esta época se estaba vendiendo un poco más”.

Rodríguez agregó que la campaña antipirotecnia ya los afectó negativamente el año pasado y gracias a ella “año a año se viene vendiendo un poco menos”, comentó. Y a su vez lamentó que “el aguinaldo que mucha no cobra por no tener trabajo, lo gana vendiendo fuego artificiales”. Para el encargado, la campaña es lo único que explica la baja de las ventas.

En el caso de la conocida tienda Júpiter, Benito, uno de sus vendedores, dijo a El Observador que comparte la razón detrás de la campaña pero acotó que “son solo 15 minutos” de fuegos artificiales. A su vez sostuvo que a los animales se les puede proporcionar algún tipo de sedantes para evitar el sufrimiento.

Gerardo agregó que la campaña no es la única traba que han tenido que pasar, sino que a su entender hay un cambio en el hábito de consumo de los uruguayos. “Antes la gente compraba mucho más fuegos, pero desde que en el 2016 se incendió la fábrica Meteoro la gente comenzó a comprar menos”, sostuvo. Otro de los factores que se conjugan para que baje la demanda, según el vendedor, es que los uruguayos no disponen de tanto dinero para comprar fuegos artificiales. No obstante, sostuvo que la campaña es el gran obstáculo que enfrentan esta temporada.

Para atender los reclamos de los consumidores, los centros de ventas han decidido poner a la venta algunos artículos alternativos que no explosionan, de esta manera no afectan a los animales ni a las personas que padecen el espectro autista.

Sobre la alternativa de usar globos aerostáticos en lugar de fuegos artificiales, Rodríguez advirtió que más allá de que “la gente que está haciendo campaña” los proponga, son productos que “no están habilitados para la venta” porque “donde caigan en un baldío, en un árbol o en el quincho de una casa, se prende fuego”. Aseguró que “existen hace años” pero que en su local no pueden venderlos. “Año a año la gente tira más pero no es una alternativa habilitada”, remató.

Para contrarrestar el impacto negativo de esta campaña, Rodríguez dijo que “se está trabajando con los proveedores” para que se importen más fuegos artificiales “que no emiten ruido y sin colores” pero confirmó que “no es lo que la gente está acostumbrada a tirar” y son los menos vendidos. Para Rodríguez usar fuegos artificiales en las fiestas “es una tradición” y aseguró que “el que tira no va a dejar de tirar”.

Por su parte, Gerardo, afirmó que en su caso ha traído artículos que tienden a ser un show de colores sin explosiones pero que la receptividad por parte del público es muy baja y se venden poco.