Lacalle Pou: “No he encontrado a nadie que me haya dicho ‘me perjudicó la LUC’”

Tras su recorrida por Cerro Largo, el presidente de la República Luis Lacalle Pou afirmó que será el vocero en la cadena nacional de medios, que se realizará a favor de los 135 artículos que se someterán a referéndum el próximo 27 de marzo.

El presidente dijo que en su visita a algunos departamentos —como Durazno y Artigas— ha preguntado si la LUC ha “perjudicado” a los ciudadanos. En este sentido afirmó: “En un año y 10 meses de vigencia de la ley no he encontrado a nadie que me haya dicho: ´Me perjudicó la LUC’”.

Lacalle Pou dijo a los medios de prensa que se siente con “el derecho y la obligación” de defender la LUC porque, durante la campaña electoral, fue un proyecto de ley que “defendió” en su recorrida por el país y que “es parte del programa del gobierno”.

“Se votó y es parte del Compromiso por el país”, el acuerdo que acompañaron los cinco partidos que conforman la coalición gobernante, añadió el presidente.

La LUC “es una ley de la libertad, es una ley que genera derechos”, afirmó Lacalle Pou, quien, además, concluyó: “Sin hablar de política partidaria, sin pisar la raya constitucional, la voy a defender en los lugares donde yo crea que estoy siendo fiel al mandato de ser presidente de la República de todos los uruguayos”.