Lacalle Pou sobre gestión en pandemia: "Ahorramos más de US$ 600 millones, sin poner impuestos"

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia a la última campaña electoral en la que afirmó que no pondría impuestos en caso de llegar al gobierno. "Tercamente decíamos: no vamos a poner impuestos. Primero, porque no es necesario. Pasamos la pandemia, hicimos un gasto importante en 2020 y ahora tenemos un gasto mayor previsto por la pandemia en 2021. Y ahorramos más de US$ 600 millones. Sin poner impuestos", expresó, en diálogo con el medio argentino LN+.

"La verdad, no es un tema que hagamos discurso ni promocionemos, ni nos jactemos. Pero sí la tranquilidad de haber cumplido con la palabra de que dijimos que se podían acomodar las cifras, se podía bajar el déficit, en un Estado más ágil", añadió el mandatario. Lacalle Pou precisó que en 2020 el Poder Ejecutivo gastó US$ 670 millones y gastará US$ 940 este año, al tiempo ahorrará US$ 640 millones. Agregó que la gestión va en el sentido de tener "más gasto eficiente, menos gasto ineficiente". "Más músculo, menos grasa". Ratificó la postura de su gobierno de ser "socio del que produce" y "socio de la ganancia", para generar un "estímulo" económico. Coincidió en no "acribillar" con impuestos a las empresas ni a las personas físicas. Admitió que estaba "muy solo" en la discusión, en momentos en que analistas "decían que no había forma de salir de esto sin impuestos". Respecto de la imagen presidencial, sostuvo que, "si no se cree en el país, en el gobierno, no hay forma de desarrollarse, de apostar, de invertir, de generar, de trabajar. Si la gente cree en ti, vos podés seguir adelante. Porque siempre el gobernante está sometido a examen". Leé también Confirmado: cayó nieve en Uruguay este miércoles Consultado por la inflación, dijo que el alza del precio de la carne y de los combustibles hizo crecer el índice. "Eso impulsó un poquito la inflación. La idea nuestra es terminar 6,9" porque el punto objetivo es 5 +/-2. "Nosotros tuvimos un compromiso importante con el tema inflacionario porque en los últimos años se marcaron metas y no se cumplieron. ¿Y lo peor que puede haber para un gobierno qué es? Marcar una meta y no cumplirla", apuntó. Además dijo que la inflación "es el impuesto más jorobado para quien consume, el impuesto más jorobado para determinadas clases sociales".