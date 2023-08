Laje sobre el crimen de Morena: "El domingo tenemos la oportunidad de empezar a cambiar las cosas"

En su editorial de la mañana en su programa de Amércia el periodista cuestionó a “una política que en términos ideológicos se dedicó a instalar conceptos bastante confusos como por ejemplo que la delincuencia tiene que ver con la desigualdad y la pobreza y no con la delincuencia exclusivamente y no con la droga”, y agregó “Argentina quedó en manos de los delincuentes donde la política se lava las manos, donde la justicia no hace absolutamente nada”

En ese contexto Laje pidió: “Entendamos bien los conceptos porque el domingo tenemos que votar y tenemos una buena oportunidad para empezar a cambiar las cosas. Pero ojo porque responsables de todo lo que pasó en la Argentina, los tenés en todas las listas. Porque lamentablemente la Argentina en esto no renueva y nosotros como sociedad no exigimos y no demostramos con el voto que tiene que renovarse, pero me parece es un buen día el domingo para decidir que Argentina queremos si queremos

Después el periodista apuntó contra el ministro Sergio Berni. “Si algo tiene razón (Sergio) Berni, que es un gran inútil en su cargo, es solamente en una frase, en que esto se resuelve fácil. Es que se resuelve fácil, lo que pasa que se resuelve fácil si tenés una dirigencia política, un Estado con sus tres poderes, que quiere terminar con la delincuencia, que quiere hacer privilegiar vivir dentro de la ley y que quiere terminar entre otras cosas con el narcotráfico o con la droga. Ahora, mientras vos tengas un estado dividido en sus tres poderes que hace negocio con todo esto lamentablemente no solo no va a terminar sino que va a seguir avanzando”

Laje recordó el secuestro y el asesinato de Axel Blumberg y las multitudinarias marchas pidiendo justicia. “Hace muchos años había 300 mil personas en una plaza pidiendo justicia y que las cosas cambien. Hoy no podría juntar 5 mil personas. Nos acostumbramos a los asesinatos y nos vamos acostumbrando a algo que deberíamos no acostumbrarnos, por eso también tenemos nosotros responsabilidad”.

Por último, Laje también apuntó a lo intendentes. “También tienen responsabilidad”, dijo y agregó que “si no manejan la policía al menos deberían saber qué pasa en sus lugares dónde se vende droga, dónde hay bandas, deberían denunciar y si la policía no le hace caso deberían decirlo públicamente porque sino terminan siendo parte de todo este engranaje. Ni hablar de diputados y senadores tremendamente vagos y también inútiles que no son capaces de sentarse a plantear cambios en todo el sistema de leyes de la Argentina porque esto también se arregla cambiando leyes”