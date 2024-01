Laporta, contundente: "Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dialogó con Mundo Deportivo y expresó su postura y opinión sobre el polémico arbitraje de Hernandez Maeso, en el duelo entre el Real Madrid y el Almería, en donde el VAR y las decisiones del colegiado fueron muy cuestionadas, a lo que el dirigente de la entidad blaugrana manifestó que fue "una vergüenza".

"Es una vergüenza. El colectivo arbitral tiene que responder a unas presiones que hay. Si no lo hacen, nos dejarán inquietos porque sería una dejación de funciones", apuntó el presidente del Barcelona. "Pero estamos contentos por el torneo, cada vez estamos más cohesionados y una vez que podíamos recuperar puntos por un rearbitraje no lo hemos podido hacer", suscribió Joan.

La polémica se generó en tres jugadas determinadas en las cuales Hernández Maeso, árbitro de campo, y Hernández Hernández, el encargado del VAR, tuvieron protagonizmo: el penalti a favor del Real Madrid por mano de Kaiky, el gol de Vinicius (consideró que dio en el hombro y no en la mano) y la anulación de un goldel jugador del Almería Sergio Arribas.

No obstante, el primer hombre relacionado al Barcelona que se refirió al respecto fue Xavi, entrenador del elenco culé: "Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban. Hay cosas que no controlamos y lo ha visto todo el mundo. Me acuerdo en Getafe del penalti, el gol de Joao en Granada... y no se habla. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Nos sale cruz siempre", señaló.