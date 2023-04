Larreta confirmó que habrá elección "concurrente" y causó enojo en Mauricio Macri

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó la decisión que tanto enojo generó en el fundador del PRO, Mauricio Macri: las boletas para jefe de Gobierno irán por separado a las de los cargos nacionales. ¿Qué dijo el expresidente?

"Quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese", confirmó esta el alcalde porteño.

Juntos logramos transformaciones que parecían imposibles. Ahora llega el momento de volver a elegir sobre el futuro de la Ciudad. pic.twitter.com/4adtCzFRFv — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 10, 2023

Según planteó: "Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios".

Dicho esto, el referente del PRO señaló: "Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional", explicó el precandidato a presidente.

Con estas palabras, el porteño ratificaba la jugada que había trascendido en las últimas horas de ir a una elección "concurrente". Con esta decisión, lo que cambiará es el esquema de votación. Es que, por un lado, los porteños deberán elegir a los candidatos para cargos nacionales. Y, por otro, al jefe de Gobierno porteño.

Se sabe que Larreta apoya al radical Martin Lousteau, mientras que Macri a su primo Jorge Macri. Si se mantenía el esquema que rigió en 2019, el líder de Evolución Radical tenía menos chances en la contienda porteña.

Es que Jorge Macri iría en la misma boleta de Larreta y de Patricia Bullrich. Mientras que Lousteau, quedaría atado al cadidato a presidente de la UCR que, por ahora es Gerardo Morales y que va muy por detrás de los amarillos.

Con la jugada, Larreta busca evitar el arrastre de arriba hacia abajo por parte de los precandidatos nacionales.

Las repercusiones tras la decisión de Larreta

La noticia generó adeptos y cuestionamientos. Por un lado, el partido fundado por Elisa Carrió, salió a bancar al alcalde porteño.

"Creemos imperioso que las elecciones de este año deben darse con autonomía, garantizando que en forma concurrente los vecinos puedan pronunciarse libremente en las urnas", afirmó la Coalición Cívica a través de un comunicado.

Asimismo, los "lilitos" destacaron que "llegó la hora de honrar a nuestro electorado con la boleta única y que podamos así elegir sin condicionamientos a nuestro próximo Jefe de Gobierno".

De paso, aclararon: "Cumplir con lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico no es cambiar las reglas de juego como interpretan algunos actores políticos, sino que por el contrario, se trata de cumplir con las normas electorales que nos rigen".

En cambio, la diputada nacional María Eugenia Vidal expresó su descontento a través de Twitter.

Señaló: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este". Además, la exgobernadora de Buenos Aires, que definirá a fin de mes si da la pelea por la Presidencia afirmó: "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada".

A los pocos minutos, Macri se subió al tuit de Vidal para decir: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión."

Quien sí se mostró a favor de la decisión de Larreta fue el radical Julio Cobos. El actual diputado y exvicepresidente tildó de "acertada" la decisión del Jefe de Gobierno.

El mendocino planteó: "La simultaneidad evita el mayor gasto que significa desdoblar la elección, y la concurrencia empleando la Boleta Única, siguiendo el ejemplo de provincias como Mendoza, clarifica la oferta electoral a la ciudadanía".

El exfuncionario del PRO Hernán Iglesias Illia recordó, desde su cuenta de Twitter, que en la Ciudad de Buenos Aires "el responsable de convocar y organizar las elecciones es el Ministerio de Gobierno. El ministro de Gobierno es Jorge Macri".

El Cronista