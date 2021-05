Luis Miguel la serie: a qué se debe el éxito

Un buen guión, una producción audiovisual con gran despliegue, locaciones despampanantes y una estrella protagonista. Esas parecen ser las claves para que una serie triunfe en el inmenso mar de producciones que se estrenan por año.

Pero a veces todo está correcto y nada alcanza para que la serie se convierte en un hit.

Entonces, ¿qué hace falta para que una serie rompa los esquemas y genera en los espectadores esas ganas adictivas de verla?

Luis Miguel la serie entra dentro de la categoría mega éxito. La primera temporada (la serie se basa en la vida del cantante mexicano) estrenó en 2018 en Netflix y fue furor. Después de dos años llegó la segunda parte, esta vez con la modalidad de un episodio por domingo, y la producción siempre logra colarse entre los 10 más vistos de la plataforma. Además, aumentaron las reproducciones de las canciones del cantante en Spotify.

Netflix

Póster de la segunda temporada de la serier

¿Qué la diferencia de las demás? Camila Cibils, periodista de espectáculos y fanática de la serie, destaca la figura mística que se creó alrededor del nombre Luis Miguel. Señala que el éxito de la carrera musical del mexicano estuvo acompañado de una discreta vida privada. Lo poco que se conocía de él era lo que contaban las revistas sobre sus fracasos amorosos y no mucho más.

Ese hermetismo que se generó fue alimentando una gran sed en sus miles de seguidores y fanáticos que ansiaban develar la persona detrás del personaje.

“Uno consumiendo la primera temporada y la segunda logra comprender un poco qué vida nefasta que tuvo una estrella de este tamaño. Cómo estaba tan solo y cómo tuvo que pasar por varios momentos horribles. Uno como consumidor de cultura o consumidor del mundo del espectáculo en el momento nunca lo entendió y ahora te lo presentan casi que en formato de telenovela”, apunta Cibils.

Instagram Netflix

Luis Miguel junto al actor que lo interpreta, Diego Boneta

Así como Stranger Things tenía referencias a las películas de los 80, esta producción se nutre del mismo artificio para generar nostalgia. Están las canciones más exitosas, el detrás de cómo logro llegar a ser quién fue, los dramas familiares y la competencia cono otros cantantes. “Son un montón de guiños a la nostalgia de uno que también te hacen querer consumirla y por otro lado la revelación de toda una historia que estaba guardada y secreta hasta ahora”, afirma Cibils.

“Luis Miguel me contó cosas que me llevaré a la tumba” contó Diego Boneta, el actor que interpreta al músico, en una entrevista al medio argentino América TV. Para la construcción del personaje Boneta tuvo varias reuniones con el cantante para poder personificarlo a la perfección. Esta es otra de las razones por las cuales se genera tanto ruido. Para Cibils la producción fue alimentando el personaje y la mística de la serie para que uno se pregunte qué le están contando y qué no y qué es verdad de todo lo que muestra.

