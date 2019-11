Las compras más caras (e insólitas) que se hicieron dentro de un videojuego

Los videojuegos son una de las industrias más poderosas en el mundo del entretenimiento. Solo en 2018, la recaudación de los gamers fue mayor que la que logró la taquilla internacional del cine y de música juntas. Y cada año se hace más poderosa porque logra diversificar un negocio que surgió en los arcades, luego se trasladó a los hogares y ahora habita los bolsillos de los jugadores gracias a los teléfonos inteligentes.

Una de las patas más fuertes del negocio está en los accesorios que se venden para mejorar la experiencia de juego. La mayoría de las compras se hacen a precios más bien bajos, ya que se trata de accesorios virtuales sin ningún tipo de valor en el mundo físico. Son algunos centavos de dólar que ayudan a avanzar mejor y más rápido en las diferentes misiones online. Pero hay otras compras cuyas cifras de venta son exorbitantes. A continuación, un repaso por cinco de las compras más caras (e insólitas) que se hicieron en el mundo de los videojuegos.

Cobertura de dragón para un arma - US$ 61.000

Este diseño de cobertura para un arma del juego Counter Strike se vendió en enero del año pasado a US$ 61 mil. Se trata de un accesorio meramente decorativo. Se volvió particularmente valioso porque era un diseño exclusivo que se lanzó en una competencia mundial del videojuego. Las ediciones tradicionales se venden a US$ 30. A la vez, el diseño viene con el autógrafo de uno de los jugadores más famosos de Counter Strike.

Personaje de elfo aniversario - US$ 9.000

Es muy común la compra y venta de personajes en el mundo de los videojuegos. Uno de los ejemplos más recordados en el mundillo gamers es el de un elfo nocturno en la versión de 2007 en el World of Warcraft. El personaje Zeuzo se vendió por US$ 9.000, ya que le permitía al jugador comprador alcanzar nuevos niveles en el juego y acceder a misiones más desafiantes. Luego de pasar por varias manos, Zeuzo fue dado de baja porque estaba impulsando un mercado de compra y venta que en ese entonces no estaba regulado y era ilegal.

Espada en Age of Wulin - US$ 16.000

En 2011 los desarrolladores del videojuego Age of Wulin subastaron diferentes artículos de su plataforma que recién serían lanzados dos años después. Según varios sitios especializados, la mayoría de las piezas se vendieron a precios bajos, aunque algunas armas lograron recaudar en el entorno de los US$ 1.000. Hubo una espada especial que se diseñó de manera exclusiva y se vendió a US$ 16 mil.

Cerdo volador rosado - US$ 38.000

Los cerdos voladores suelen ser muy comunes en los universos bélicos de los videojuegos y se utilizan como armas de guerra y también como agentes mensajeros que habilitan nuevas posibilidades en el universo de ficción que ambientan las historias virtuales. Una edición especial de este animal en el juego Dota 2 se transformó en un icono cuando se vendió en una transacción privada por US$ 38 mil un día después de su publicación en internet. En este caso, lo único distinto que tenía era un efecto estético en el que llamaradas de fuego rosas salían de sus patas.

Un boliche virtual - US$ 635.000

Entropia es un videojuego de rol multijugador en línea con un modelo comercial basado en dinero real. Los usuarios desarrollan sus propias economías dentro del juego y compran y venden objetos como si se tratara del mundo real. Una de las compras más descabelladas fue la de una discoteca virtual. Según varios reportes el usuario compró el edificio dentro del juego por US$ 100 mil y se volvió un lugar tan popular dentro del universo online que terminó por venderla a US$ 635 mil.