Sony sube el precio del PlayStation 5 y en Uruguay el golpe sería mayor

A partir del 2 de abril , las consolas PlayStation 5, PS5 Pro y PlayStation Portal costarán más en todo el mundo. Sony anunció subas de hasta US$ 150 en Estados Unidos y hasta 100 euros en Europa. En Uruguay, según un especialista del mercado local, el impacto podría superar esas cifras.

En Estados Unidos , la PS5 estándar pasa de US$ 549,99 a US$ 649,99 (+100); la versión digital sube de US$ 499,99 a US$ 599,99 (+100). La PS5 Pro tiene el mayor ajuste: de US$ 749,99 a US$ 899,99 , una suba de US$ 150 .

En Europa , los tres modelos suben 100 euros. La PS5 estándar pasa de 549,99 a 649,99 euros ; la digital, de 499,99 a 599,99 euros ; y la Pro, de 799,99 a 899,99 euros .

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La PlayStation Portal —el dispositivo portátil que permite jugar de forma remota— también aumenta: en Europa pasa de 219,99 a 249,99 euros ; en Estados Unidos sube a US$ 249,99 .

Sony justificó la medida por las "continuas presiones" del panorama económico mundial. No es la primera vez: en abril del año pasado ya había subido el precio de la edición digital de la PS5 en Europa, de 449,99 a 499,99 euros.

Qué espera el mercado uruguayo

Gabriel Dittrich, dueño de XUruguay y referente del mercado de videojuegos en la región, advierte que el impacto local será mayor al anunciado. "Si subieron US$ 100, acá con los impuestos que tenemos va a subir mínimo US$ 150, la standard y la digital", dijo.

Dittrich también anticipa problemas de stock, especialmente si se confirma el lanzamiento del GTA VI, al que define como un "vendeconsolas": un juego con la capacidad de impulsar ventas masivas de hardware. "Va a haber problemas con stock, y ni hablar si llega a salir el GTA", señaló.

Según el especialista, el momento para comprar es antes del ajuste. "Sin duda el mejor momento para comprar un PlayStation es ahora, antes del ajuste de precios y la poca disponibilidad", afirmó, y aclaró que lo dice "como especialista del mercado", no como vendedor.

En paralelo, Sony enfrenta otro problema: la crisis de escasez de memoria y almacenamiento demora la llegada de su próxima generación de consolas hasta, al menos, 2028 o 2029.

Basado en Europa Press