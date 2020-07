Lo que dijo el juez que investiga el asesinato del exsecretario de Cristina Fernández y otros detalles del caso

El juez de El Calafate Carlos Nervarte, a cargo de la investigación del asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, dijo este sábado que con los elementos actuales en la indagatoria presumen que el asesinato se produjo motivado por una extorsión en el marco de una relación sentimental que tenía la víctima con al menos uno de los tres detenidos que hay hasta el momento. Sin embargo, el funcionario afirmó que todavía no se sabe con certeza el móvil del homicidio con la previa privación de libertad.

El magistrado dijo este sábado que hasta el momento no tuvo en cuenta durante su investigación el hecho de que la víctima había declarado como arrepentido en 2017 en la causa de corrupción y lavado de activos conocida como "los cuadernos de las coimas".

"Ese tema no lo tuve en cuenta. Simplemente evalué el hecho puntual de que una persona estaba desaparecida (...) y que podía ser víctima de un hecho ilícito", dijo en una rueda de prensa, luego de hacerse presente en la escena del crimen, según consignó el diario La Nación.

"El móvil es justamente lo que estoy tratando de esclarecer. De un tema pasional a un tema de una desavenencia, de la relación... Es un tema que hay que determinar", dijo el magistrado, quien luego se refirió a la "amistad más profunda" que había entre la víctima y uno de los indagados

El cuerpo del hombre de confianza de la vicepresidenta fue encontrado en la mañana de este sábado envuelto en una sábana enterrado fuera de una vivienda de El Calafate, en la que vivía uno de los indagados. Las autoridades hallaron el cadáver gracias a la confesión de uno de los sospechosos del crimen que estaban siendo interrogados durante las últimas horas. Más allá del hallazgo en ese lugar, se presume que fue asesinado en su propia casa y luego trasladado a la otra vivienda ubicada a 20 cuadras.

El cuerpo presentaba al menos un golpe en la cabeza y heridas de arma blanca. "Hay una persona que tiene lesiones; hay que determinar si es compatible con una lucha o una desavenencia con otra persona", agregó el juez Nervarte.

Los detenidos tienen 18, 23 y 35 años.

Lo que dijo Gutiérrez como arrepentido

El procesamiento contra la actual vicepresidenta argentina y expresidenta del país vecino en la causa de los cuadernos -en la que también fue indagado Gutiérrez– fue revocado en junio de este año.

Gutiérrez trabajaba desde 1995 para el también expresidente argentino y pareja de Cristina Fernánez, Néstor Kirchner. Permaneció como cercano colaborador del exmandatario, su esposa y el resto de la familia durante años, con breves interrupciones como una que tuvo lugar en 2005, cuando ejercía como secretario de Fernández, por entonces primera dama. "Pasada una semana de la asunción presidencial Kirchner me convoca a su despacho y me dice que mi tarea concreta sería el acompañamiento de la primera dama. Yo no recibí muy gustoso esa tarea. Dado el carácter que tenía la senadora, nadie quería trabajar con ella. Mi tarea junto a Cristina era acompañarla a todos lados, de sol a sol, porque yo estaba solo con ella. Tenía un solo franco al mes", declaró en 2018 ante la justicia, según consignó La Nación.

"La acompañaba a los viajes oficiales como primera dama. En esas ocasiones la acompañaba cuando iba de compras. Ella elegía lo que quería comprar y luego iba yo con el dinero y lo retiraba. Las sumas rondaban entre los cuatro y los seis mil dólares por cada viaje. Renuncié el 25 de mayo de 2005, cuando volvíamos de Jerusalén. Yo fui al baño y ella me requirió y no estaba. Discutimos y renuncié. Estaba muy cansado, estuve 4 meses sin francos", declaró el asesinado en aquel momento.

El hombre de 46 años volvió a trabajar para Fernández cuando asumió la presidencia en 2007, aunque en los últimos tiempos estaba dedicado a negocios personales en El Calafate y otros puntos del sur argentino, por los que fue investigado en 2017 porque consideraban que podían haber sido adquiridos con dinero procedente del lavado de activos.

En esa causa, también dijo que cuando Cristina Fernández fue primera dama "tenía un despacho al lado del de Kirchner". "Iba por las noches y en esos momentos podía ver a José López y Ricardo Jaime. José López venía con más frecuencia llevando bolsos. Respecto de Jaime era frecuente verlo con una mochila. Una vez que se reunía con Kirchner, con lo que traían esas personas, Muñoz se retiraba por tierra", declaró. Muñoz también era por entonces secretario privado de los Kirchner.

"Cuando llegábamos a la residencia de El Calafate, cuando llegaba Muñoz, Kirchner nos hacía retirar. En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera donde había una puerta placa color blanca, cerrada, donde siempre decíamos los secretarios que ahí estaba la historia, en relación al lugar donde se guardaban los bultos. Era el único lugar de la casa al que no tenía acceso, siendo que me desplazaba con absoluta libertad por toda la casa", añadió en su confesión cuando era testigo protegido.