"Lo que ha hecho la Celeste, señor presidente": bromas y complicidades de Lacalle Pou y Orsi en la inauguración de obras en el Complejo Suárez

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, concurrió este lunes a Shangrilá donde el futbolista Luis Suárez inauguró instalaciones en el Complejo Suárez.

Cualquier tensión que podría haberse generado por la cercanía del referéndum del próximo domingo por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue cortada por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. En su discurso, que sucedió al de la arquitecta encargada de la reforma y al del secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, hizo referencia a la cultura de la selección uruguaya de fútbol y a un "éxito que es de todos, que se refleja en lo que ha hecho la celeste, señor presidente, a lo largo de los años".

El intendente despertó risas con su comentario en alusión al color de la papeleta del No al referéndum. Lacalle lo miró y le hizo el típico gesto de surfista, extendiendo el pulgar y el meñique.

Más allá del humor, la mención a la cultura "celeste" vino a consecuencia de lo narrado por Orsi, sobre la ayuda que prestó Luis Suárez cuando se "había venido de golpe" la pandemia y el futbolista "resolvió durante un mes el tema de los ollas (populares)". El intendente recordó en la puerta del Complejo Suárez a "un camión bajando cajas, fruto de la generosidad de Luis".

Lacalle Pou también subrayó la actitud del jugador y su familia, que residen en Madrid, de "invertir en su país, porque opciones tienen muchas". Además resaltó que no dispongan simplemente de su propio capital, sino que como el propio Suárez le había afirmado, fuera "un proyecto familiar" en el cual el futbolista estaba "al frente".

Suárez retomó algunos de los puntos expuestos por el presidente de la República.

Hizo referencia a su proyecto de "ciudad deportiva, que también va a seguir generando empleo" porque "es muy importante invertir en nuestro país". "En nuestro barrio —añadió el futbolista—porque llevamos más de 10 años viviendo acá en la Ciudad de la Costa".

El número 9 de la selección se emocionó cuando habló sobre la participación de la familia en el proyecto. No solo respecto a la suya, sino también a que ahora, con las nuevas salas, los padres de los niños que concurren al complejo, podrán hacerlo también.

Por otro lado, la idea a la que aludió Lacalle, del futbolista "al frente" del proyecto y no solo depositando su dinero, encontró ecos en las paredes de la vedette de la inauguración: la nueva piscina semiolímpica. Mientras un par de nadadoras mostraban a los presentes su técnica, se distinguía sobre sus cabezas una frase de Michael Jordan: "Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará y otras hacen que suceda".

El recorrido no solo fue por la piscina, sino también a otras salas. En la de spinning, el presidente de la República motivó a uno de los hijos del futbolista a alcanzar un récord personal en uno de los nuevos equipos. Además, varios concurrentes aprovecharon para acercarse a Lacalle y a Orsi. Se sacaron fotos con el primero y conversaron con el segundo, mientras en los parlantes sonaba Rolling in the Deep de Adele.

En cada ocasión que tenían, el presidente y el intendente aprovechaban para hacerse comentarios por lo bajo, e incluso protagonizaron un momento de confusión que quedó como una anécdota simpática de la inauguración de las obras.

Primero, ante las dudas que se generaron cuando se nombraba a Luis, Lacalle Pou afirmó que "Luis hay uno" y luego bromeó con la disposición de los tres principales participantes del evento. La celeste, representada por el futbolista, quedaba en el centro, entre los dos lados políticos: el intendente canario y el presidente.

Luego, Lacalle instó a Orsi a que sostuviera de un lado la cinta, mientras él lo hacía del otro lado y en el medio, con una tijera, el goleador la cortó inaugurando así las instalaciones del complejo.

Respecto a la división que podría generar el referéndum del próximo domingo 27 y en especial a la polémica por el color en común entre la camiseta de la selección y la papeleta del "No", Suárez le respondió a El Observador en la conferencia de prensa al final del evento que "la política y el deporte no pueden estar juntos". Añadió que el equipo que enfrentará a Perú este jueves, representará a Uruguay. "Si en algún momento nos tienen que decir de jugar con otro color de camiseta, lo haremos como lo hemos hecho siempre. Sin ningún problema", aseguró.

Sobre el partido y mientras se marchaba del complejo, Lacalle Pou contó a El Observador que su familia concurrirá al Estadio Centenario, pero que él lo verá "en casa". "No quiero ser seca", explicó y provocó risas en los concurrentes que lo rodeaban con esperanzas de selfies y videos para sus madres.