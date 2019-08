Lo que va a leer, es ideal para su signo zodiacal

Aumenta el número de sitios en internet dedicados a generar (no encontré mejor verbo) relaciones amorosas entre gente que se siente sola, o bien está acompañada pero con ganas de cambiar de relación afectiva. Es un negocio muy lucrativo pues, debido a la carga laboral, al estrés, o a lo que sea y esté relacionado a las intensas vidas contemporáneas con largas jornadas lejos de la casa y del descanso, la gente no tiene tiempo de conocerse en otro lugar que en la galaxia cibernética.

Entre los sitios web de citas en línea figura eharmony, que ya tiene casi 20 años de existencia, y fue fundado por Neil Clark Warren, psicólogo clínico, que pidió dinero prestado para comenzar la empresa y quien se ha hecho rico con su emprendimiento. Otros sitios populares son: Zoosk, Match, Elite, Silver, y OurTime. Una de los aspectos más tenidos en cuenta por quienes buscan a la media naranja perfecta, es el signo astrológico. Deben congeniar primero con el astro de la persona con quien aspiran a tener una relación. Los signo zodiacales, tienen por lo tanto protagonismo a la hora de aceptar una invitación para salir y comenzar a conocerse. A ellos también se les echará la culpa en caso de que la primera cita termine en fracaso. O bien dirá el desilusionado o desilusionada, “eso me pasa por salir con alguien de un signo incompatible con el mío”

Millones de personas en todo el mundo leen los domingos el horóscopo para los siete días de la semana que se inicia (aunque no sería mala idea que los astrólogos vaticinaran lo que podría haber ocurrido en el pasado, lo cual tampoco es fácil). Si los astros, o quien los interpreta, asegura que “los hijos de Aires tendrán una semana difícil, sobre todo a nivel laboral”, quienes pertenezcan a ese signo pensarán que su jefe está planeando algo contra ellos o bien que algún compañero de oficina, sobre el cual se tenían sospechas, les hará la vida todavía más imposible.

Aunque pocos se animen a aceptarlo en público, los astros suelen tener una influencia directa, al menos en nuestra curiosidad. Por otra parte, ¿cuántas veces hemos oído decir, “nuestra relación amorosa se acabó porque somos de signos incompatibles”? La mayoría de los divorcios es por incompatibilidad de caracteres, eso dicen, no de signos zodiacales, pero estos, en algún momento del deterioro sentimental también aparecen signados como culpables directos del zafarrancho amoroso.

El protagonismo de los astros en nuestras vidas resulta innegable, quizás porque los vaticinios de los astrólogos tienen tanta certeza como los de los políticos o economistas, sobre todo durante las campañas presidenciales. ¿Tiene en verdad tanta influencia en nuestro comportamiento y vida diaria el signo zodiacal al cual pertenecemos? En Austria, una compañía de seguros considera que es definitiva.

Para que la empresa lo contratara, el candidato debía saber leer, escribir, y pertenecer a determinado signo zodiacal. El aviso, publicado años atrás en el diario Salzburger Nachrichten, de Salzburgo, decía: “Buscamos personas a partir de los 20 años de edad para un trabajo de ventas con los siguientes signos astrológicos: Capricornio, Tauro, Acuario, Aries o Leo”. Puesto que soy de Géminis, y no soy bueno vendiendo seguros, no consideré la opción laboral de la aseguradora de Salzburgo, la cual hubiera resultado ideal para Mozart y Hitler, dos austriacos de Acuario y Aries, respectivamente, aunque, de estar vivos, no estoy seguro de que les hubiera interesado.