Los hombres uruguayos también se depilan

"El hombre, como el oso, cuanto más peludo más hermoso" dice un viejo refrán que habla de las nociones de masculinidad de un pasado remoto y, más cerca en el tiempo, se corresponde con la moda de la década de 1970, cuando los hombres veían en cada uno de sus vellos un motivo más para sentirse viriles.

El peso de la historia recae sobre las mujeres que, desde la antigüedad, tuvieron que responder a la agotadora imagen de la perfección y belleza asociada a los cuerpos sin vellos. Ahora, a medida que las mujeres conquistan más territorio en la lucha por la igualdad de género y de oportunidades, muchas de esas prácticas estéticas (dietas, rutinas muy exigentes de ejercicio, depilación, por solo mencionar un puñado) que durante décadas realizaron con el fin de cumplir con los estándares de belleza y agradarle al hombre, están perdiendo presencia o, al menos, cada una tiene la libertad de elegir qué hacer con su cuerpo.

Sin embargo, del otro lado de la vereda, los hombres se preocupan –cada vez más– por su estética. Ya sea con la vestimenta, el cabello o la piel, muchos varones eligen cuidarse y eso es un hecho que se puede ejemplificar con el auge que ha tenido la depilación masculina en los últimos años.

No es casualidad que los centros de depilación de Montevideo ofrezcan promociones donde el modelo del afiche es un hombre o donde en la lista de precios se lea “espalda” y “pecho”. Incluso existen centros de estética dedicados íntegramente a la atención masculina.

Del 36% de hombres británicos que se depilaban en 2016, ahora lo hace 46%, según constató un estudio reciente de Mintel. Aunque en Uruguay no hay estudios realizados en esta materia, centros de depilación tradicional y clínicas que trabajan con la depilación láser consultados por El Observador indican que la depilación masculina crece con firmeza en el mercado local. La sexóloga Magdalena Joubanoba, por ejemplo, dijo que se estima por sondeos que en Uruguay 8 de cada 10 hombres se depilaron al menos una vez la zona genital.

Que los hombres antes no se depilaran por considerar “el pelo del pecho como un símbolo de virilidad” y ahora sí lo hagan remite –según la especialista– a un “cambio de paradigma de género”.

“Varios vienen porque los mandan sus mujeres”, afirmaron desde el centro de depilación Bendita Vanidad. Aunque el público objetivo del lugar es el femenino, en los últimos años comenzó a adaptarse a una nueva demanda: los hombres también buscan una piel sin pelos. En ese sentido, la sexóloga explicó que entre las principales causas por las que el hombre se depila se encuentra el gusto de la mujer. “Es más rechazado en la sexualidad un hombre que no se depila”, afirmó.

“La depilación masculina hace tiempo que dejó de ser un tema tabú para muchos hombres y hoy en día se ha convertido en un ritual más de cuidado personal”, afirmaron en Presage, clínica especializada en tratamientos estéticos y de salud integral para hombres.

¿Qué partes se depilan más los hombres?

Pese a ínfimas diferencias, entre los distintos centros de depilación consultados, prima la idea de que las zonas que más se depilan los varones son el pecho y la espalda, luego las piernas. Además, cada vez es más frecuente el perfilado de cejas.

En referencia a lo que afirmó Joubanoba –que 80% de los hombres alguna vez se depiló la zona genital– se asume que varios de ellos lo hacen con máquinas de afeitar dado que en muchos centros de depilación –que surgieron principalmente para mujeres– no realizan estas depilaciones. En Goodbye Pelos –donde sí depilan con cera los genitales masculinos– afirman que es una de las zonas más solicitadas para depilar. En la clínica estética especializada en hombres Presage, explicaron que las depilaciones láser en zonas íntimas adquieren cada vez mayor frecuencia entre sus clientes.

Hay hombres que también eligen depilarse la barba. Algunos se la depilan por completo con cera, otros se realizan perfilados (consiste en la definir la línea entre la barba y el cuello y entre la barba y las mejillas). Al hacer este procedimiento con cera se evita estar retocando el crecimiento diariamente. Otros eligen la depilación definitiva, en muchos casos, para evitar afeitarse todos los días.

“Los centros de depilación básicamente están enfocados en las chicas”, afirmó una de las responsables de Goodbye Pelos; de todos modos el emprendimiento se enfocó desde su origen hace dos años en atender mujeres y hombres. La infraestructura del lugar se separa en un sector de hombres y otro de mujeres. En Bendita Vanidad, también tienen un espacio separado que es para depilar hombres y la depiladora que realiza esta tarea es siempre la misma.

De todas formas, en ambos centros afirman que aunque ha aumentado el número de clientes hombres, continúa siendo minoría en relación a las mujeres.

Basta con ver la emblemática escena de Virgen a los 40 –donde Steve Carell se sometió a ser depilado en el pecho con cera (y no fue ficticio, lo depilaron de verdad)– para adivinar que el hombre aguanta menos el tirón que la mujer. De hecho la mayoría de las depiladoras consultadas afirmaron que el hombre es menos tolerante a este dolor.

Resulta que depilarse con cera duele, por eso, la depilación láser –más allá de sus elevados costos– es una opción para mujeres y hombres que prefieren invertir para abolir el sufrimiento. En Privilege –centro estético que practica el método de depilación láser soprano en Montevideo– declaran que las consultas de hombres en materia de depilación han incrementado notoriamente y estos representan el 20% de los clientes totales. La mayoría de los clientes varones concurren a la clínica para quitarse los vellos de la espalda, el pecho, rostro y zonas íntimas. También algunos se depilan el cuerpo entero.

La imagen a través de una pantalla

La práctica de deportes como el ciclismo, el fútbol y la natación colaboraron a incrementar la popularidad de la depilación masculina; los cuerpos que, además de atléticos, son lampiños comenzaron a visualizarse como atractivos. Además, la publicidad jugó un rol determinante al ubicar al modelo de hombre sin un solo pelo ensamblado en el ideal de belleza.

Desde aquella publicidad de Calvin Klein de 1992, donde se veía a un seductor Mark Wahlberg con el pecho musculoso sin vellos, hasta llegar a un 2018 invadido por la presencia de instagramers que posan de torso desnudo ante el visto bueno de millones de likes; la imagen del hombre sin pelos se ha ido insertando en el ADN de una sociedad esclava de las modas y la presión por la tan ansiada perfección.

En ese sentido, Magdalena Joubanoba dijo que –como muchos hombres apuntan cada vez más a la vida saludable– depilarse el pecho puede hacerles sentir mayor fortaleza porque sus músculos se ven con mayor nitidez.

Más allá de sus productos asociados al cuidado de la barba, marcas como Gillette y Nivea han sacado líneas body que apuntan al depilado del cuerpo. Los productos de Gillette existen desde hace un par de años en el mercado local pero el Nivea Men Body Shaving Stick se presentó recién a comienzos de este año en el Reino Unido y España; aún no llegó a Uruguay. En sus sitios web, ambas marcas ofrecen consejos a los hombres de cómo deben depilarse distintas zonas del cuerpo.

Los que sí, los que no

Las clínicas y centros –y también lo confirma Joubanoba– aseguran que los hombres que eligen depilarse oscilan entre los 25 y los 45 años.

Según la especialista, la brecha entre los hombres que se depilan y los que no está determinada, en gran medida, por lo generacional; agregó que quienes tienen más de 50 años suelen identificar la depilación masculina con la pérdida de hombría y suelen decir que es de homosexual o metrosexual.

Los perfiles de hombres que deciden sacarse el vello del cuerpo varían. Según declara un grupo de jóvenes asociados al mundo del fútbol, la depilación comenzó siendo algo que les sugerían en sus cuadros (para evitar infecciones), pero ahora es una elección estética. “No me gusta como quedan los pelos en las piernas”, dijo Federico, futbolista de 21 años que se acostumbró a quitarse los vellos cuando comenzó con este deporte. Además contó que en su grupo de amigos depilarse por temas estéticos es algo bastante habitual.

Matías tiene 26 años y carga con 13 años de vergüenza que le atribuye a la cantidad de pelos que tiene en la espalda. Desde adolescente, sus amigos se rieron de algo que, para él, era un defecto. Contó que una vez se animó a depilarse porque no soportaba más la situación y sus amigos nuevamente se rieron, esta vez, porque se había depilado. Allí se exhibe el doble discurso de algunos hombres más conservadores que –pese a disgustarse con el exceso de pelos– repudian que un hombre se depile. Muchas veces son los mismos que no toleran que las mujeres tengan vellos en las piernas, las axilas o las zonas genitales y no les importa si a ellas les gusta o no que ellos estén peludos.

En ese sentido, la sexóloga atribuyó eso a un tema de desigualdad: “Aunque sea mayor de 50, al hombre le gusta la mujer depilada aunque él no se depila. A la mujer que se depila –aunque sea mayor de 50–, le gusta el hombre depilado”.

Entre lo estético, lo deportivo y lo sexual

Quienes se depilan con láser, por lo general, lo hacen por motivos estéticos y muy puntualmente porque se van a someter a una cirugía y deben tener cierta zona despejada. En los centros que realizan depilación con cera se señala que los motivos pueden ser estéticos, deportivos o “porque su mujer los llevó”.

En el ámbito de la sexualidad, Joubanoba explicó que la depilación masculina en zonas genitales no se relaciona con un tema de placer, sino que se la considera una medida mucho más higiénica, sobre todo, en lo que respecta al sexo oral.

Otro motivo –en términos de sexualidad– está relacionado con la dimensión del pene; según dijo la sexóloga: “Depilarse en la zona genital hace que parezca de mayor tamaño y el hombre, entonces, se siente más seguro".

Más caro

Para un hombre depilarse es más costoso que para una mujer. Esto responde a que el hombre tiene vellos más gruesos y se le debe pasar más cera; además, quien lo depile tiene que ejercer más fuerza. En Bendita Vanidad, por ejemplo, a la mujer depilarse pierna entera le cuesta $ 550 (con la entrepierna de regalo), mientras que el hombre debe abonar $ 600. En el caso de los brazos, el costo se multiplica por dos: las mujeres pagan $ 250 y los hombres $ 500.

Por otro lado, el hombre se depila zonas que las mujeres no suelen depilarse, como la espalda o el pecho. Y esto eleva la diferencia en costos. La depilación de pecho y abdomen con cera ronda los $ 700 pesos mientras que la de espalda vale unos $ 600.

En Goodbye Pelos, se afirmó que la diferencia entre una y otra depilación difiere aproximadamente en 5% porque con el hombre se utiliza una mayor cantidad de productos y, por lo general, las áreas a tratar son más amplias.

En la depilación láser, los costos pueden incrementar porque los hombres necesitan de más sesiones que las mujeres para obtener los mismos resultados. De todas formas, depende de los objetivos del paciente.