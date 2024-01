Los memes tras la aparición del marido de Mónica Gutiérrez desnudo en vivo

Mónica Gutiérrez y su esposo, el arquitecto Alejandro Gawianski, vivieron una situación inesperada cuando él apareció completamente desnudo detrás de la periodista durante una videollamada en el programa A la Barbarossa (Telefe) este miércoles por la mañana.

Invitada a analizar el paro convocado por la CGT, Gutiérrez se conectó desde su dormitorio sin darse cuenta de que su esposo estaba en el baño. Durante la entrevista, él salió desnudo cubriendo sus partes íntimas con una tablet. En ese momento, ni la entrevistada ni su esposo eran conscientes de que la situación se transmitía en vivo.

Cuando la producción le informó a Gutiérrez sobre el blooper durante la pausa publicitaria, ella aclaró la situación al regresar al aire: "Voy a contar un poco el entretelón. Me llamó la producción muy sobre la hora. Yo normalmente me voy a otro lado. Me llegó la llamada y me planté acá. Salí de la cama y no me fui del cuarto. No pensé que él iba a abrir la puerta del baño".

Aunque para ese momento, las redes sociales ya estaban inundadas de divertidos memes sobre el inusual momento televisivo.

