Los “millonarios” descubren a De la Cruz: valió la pena la espera

Por un lado, Nicolás De la Cruz, el volante uruguayo de 21 años, sonriente, tras anotarle tres goles a Aldosivi el pasado viernes. Por el otro, Marcelo Gallardo, el DT de River Plate, también sonriente, saludando al futbolista juvenil.

La foto que ilustra esta nota refleja el momento que vive el mediocampista formado en Liverpool, quien tras varias críticas, en las últimas semanas ha sido figura en su equipo, con tantos y buenas actuaciones que convirtieron los silbidos en aplausos del público “millonario”.

Y la imagen también muestra la satisfacción de Gallardo, quien siempre tuvo paciencia para esperar al volante, quien ahora comienza a darle los resultados por lo que pidió que se lo contratara a mediados de 2017, luego de ser figura en los negriazules y en la selección sub 20 de Uruguay. En ese momento, River Plate le pagó a Liverpool US$ 3.000.000 por el 30% de la ficha y el 70% quedó en poder de los negriazules.

La pelota del partido frente a Aldosivi ya está en la casa de su dueño: @Nicodelacruz10 3️⃣⚽🔥 pic.twitter.com/Szx7ps5DOs — River Plate (@CARPoficial) May 5, 2019

“De la Cruyff”

Tras su tres goles a Aldosivi por la Copa de la Superliga, el flamante torneo del fútbol argentino, De la Cruz fue elegido como figura del partido que terminó por 6-0.

“De la Cruyff” fue el título elegido por el diario Olé para destacar al uruguayo. “El uruguayo clavó su primer hat-trick en River y jugó su mejor partido desde que llegó a Núñez. Aprovechó la chance tras la lesión de Quintero y está en un momento top: cinco gritos en sus últimas seis presentaciones”.

El ascenso de De la Cruz fue de la mano de los goles. El primero de ellos, en su actual racha, fue ante Inter de Porto Alegre para el empate 2-2 en Brasil por la Copa Libertadores.

Luego, al siguiente partido copero, marcó en el 3-0 ante Alianza Lima en el Monumental.

Y el pasado viernes se despachó con su “hat trick” ante el modesto Aldosivi.

“En sus primeros 44 partidos en River, apenas había convertido un gol, mientras que en los últimos seis suma cinco gritos”, destacó Olé para graficar los números de Nico, quien ha sido titular en los últimos cinco partidos.

El momento

“Me costó mucho pero el momento llegó”, admitió el uruguayo tras su triplete. "Una alegría inmensa, necesitaba un partido así con la gente, volver a juntarme con ellos, que siempre me brindaron cariño. No dejo de agracecerle a mis compañeros que me dan tranquilidad para trabajar día a día", agregó.

El futbolista reconoció que tuvo dificultades para volver a su mejor nivel. “No voy a mentir, pero el momento llegó”, expresó. “Estoy muy preparado, siempre con la confianza y tranquilidad que me brindan mis compañeros para poder ayudarlos dentro del campo".

Por su parte, Gallardo reiteró lo que dijo cuando era cuestionado por la presencia de De la Cruz en el equipo cuando no lo ameritaba. "A veces hay que esperar", comentó.