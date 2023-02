Los precios que fijó Gremio para el primer clásico de Luis Suárez ante Internacional

Gremio de Porto Alegre comenzó con la venta de entradas para lo que será el primer clásico de Luis Suárez y de Felipe Carballo ante Internacional, club en el que juega el uruguayo Carlos De Pena.

Dicho encuentro se disputará el próximo domingo a la hora 20 en el Estadio Arena do Gremio.

Los precios para los socios van desde 15 reales (US$ 3) a 460 reales (US$ 88)

Esta última entrada que es la más cara, es para los palcos.

A su vez, Gremio informó lo que se cobrar por el estacionamiento: 40 reales (US$ 8) para los autos, 100 reales (US$ 19) para las vans y 150 reales (US$ 29) para los ómnibus.

Los menores de 0 a 2 años ingresan gratis, pero ya desde los 3 y hasta los 15, deben pagar la mitad de la entrada.

La hinchada visitante de Internacional, debe pagar 120 reales, es decir, unos US$ 23.