Lucas Etcheverrito subastará terrenos en balnearios de Rocha

Ll rematador Lucas Etcheverrito presentará el próximo fin de semana el remate al mejor postor de terrenos en diferentes balnearios del departamento de Rocha.

El principal atractivo que ofrecerá el evento será la venta de solares de distintas medidas en la zona de Punta del Diablo. Los predios en este balneario serán vendidos en 80 cuotas desde US$ 170 sin interereses -o Unidades Indexadas (UI). Cabe consignar que son 12 terrenos en Punta del Diablo, y que cuentan todos con calles donde hay servicio de energía eléctrica, y además están limpios. También tiene altos, nivelados y amojonados por un agrimensor.

En el balneario de La Esmeralda, se rematarán tres terrenos, los cuales tienen una base desde US$ 150 la cuota o también en Unidades Indexadas (UI). Por su parte, en Barra del Chuy serán vendidos cinco solares, todos desde US$ 260 dólares la cuota. En tanto, en la zona de Puimayén, la cuota va desde los US$ 130. En los casos de La Esmeralda y Barra del Chuy, son aproximadamente 90 cuotas.

Para Puimayén y La Esmeralda, quienes abonen al contado, tendrán un descuento del 10% en el precio final del remate. Para estos dos balnearios, en lo concerniente a las compras a plazo, se puede abonar una seña de ocho cuotas más comisión e impuestos. Luego, dentro de los 60 días de efectuado el remate, se deberá realizar la escritura correspondiente, con el saldo del precio debiendo pagar 10 cuotas, lo que permite la entrega del solar. El saldo restante se tiene que pagar mes a mes, ya sea en dólares o Unidades Indexadas (UI). Para La Esmeralda, si integra el 40% del valor total dentro de los 120 días de efectuado el remate, se dará un 3% de descuento.

Detalles

La subasta será el próximo sábado 11 a la hora 20 en la entrada principal del Bulevar Santa Teresa, pasando la terminal de ómnibus de Punta del Diablo. Para acceder a más detalles de los predios o conocer otros detalles, comunicarse con el rematador al teléfono 099 742 800 o enviar correo electrónico a lucas.etche@gmail.com.