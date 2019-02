Lucas Madrid: el autodidacta que se hizo fuerte de la cabeza

Lucas Madrid tenía 15 años cuando decidió dejar los zapatos de fútbol que usaba en la Sexta División de Deportivo Maldonado y dedicarse al surf. Se formó de grande imitando a sus ídolos y se sentía inferior cuando salía a competir al extranjero. Sin embargo, sus logros lo depositaron este año en un lugar histórico: los Juegos Panamericanos de Lima.

Su cuarto puesto en el Circuito Alas Latin Tour lo convirtió en el primer representante de Uruguay en un deporte que el año próximo, en Tokio 2020, será por primera vez olímpico.

“Para mí esto es un sueño hecho realidad. Para clasificar a los Juegos Panamericanos había solo 16 cupos y yo me jugué a clasificar por el Circuito Alas que lo conozco bien porque lo hago desde 2012. Como no me fue bien en el verano en el Circuito Uruguayo no pude disputar el año pasado el Panamericano ni el Mundial, entonces me jugué esa carta. Salí cuarto y como solo puede haber un surfista por país me clasifiqué”, contó a Referí.

“Voy a ir a buscar la medalla de oro, hay un solo lugar para los Juegos Olímpicos y apuesto a eso, los voy a preparar para llegar de la mejor manera”, explicó.

Hasta abril, Madrid trabajará la parte física, en mayo se irá a California a comprar tablas nuevas y en junio bajará a Lima para entrenar con un coach peruano para adaptarse a la ola del Pacífico y prepararse hasta el más mínimo detalle para el evento multideportivo que se desarrollará del 26 de julio al 11 de agosto.

“La ola del Pacífico tiene otra fuerza, son más grandes y en la época en que se va a disputar el torneo pueden haber olas de tres o cuatro metros. La tabla tiene que ser más grande. En Uruguay podemos tener olas de ese tamaño una vez al año, con suerte, y no usamos tablas grandes. Por eso voy con tanto tiempo de antelación, necesito tener otra respuesta física, hacer otro tipo de movimientos porque en este deporte los detalles son esenciales”, expresó Madrid.

En cada frase, Madrid tiene presente a su padre Gonzalo Madrid apasionado del surf y exfutbolista profesional.

“Desde chico mamé de él la pasión por el deporte, las recompensas que da el sacrificio y siempre le consulto y escucho sus palabras en las decisiones que tomo en la vida”, contó.

Fue a él a quien le dijo que quería dedicarse al surf para dejar el fútbol y posponer los estudios: “Un día lo encaré y le dije ‘no quiero llegar a los 50 años para estar tirado viendo la tele y preguntarme por qué no intenté probar con aquello que me apasionaba’”.

Y fue así como se tiró al agua. “Empecé tarde, con 15 años, cuando ahora tenemos campeonatos para chicos de 8 años. En Uruguay no tenemos entrenador. Yo lo miraba a Luisma Iturria y le copiaba. Él me apadrinó, iba con él a todos los torneos. Pero acá no tenemos entrenadores, la parte técnica me la hago yo. Miro un video de Kelly Slater y le copio los movimientos”.

Por esa razón, cuando empezó a salir a competir se sentía en inferioridad con respecto a sus rivales.

“Venir de un lugar tan chico y sin olas me mataba psicológicamente. En este deporte hay mucha presión y toma de decisiones y estar fuerte de la cabeza es clave. Lo trabajé mucho y lo sigo trabajando con mi psicóloga Sandra Vázquez”, confesó.

Ganar en 2012 en la playa ecuatoriana de Montañita una etapa del Tour Latinoamericano en la categoría projunior –primer uruguayo en la historia– fue una inyección anímica que le hizo ver que tenía un talento con el que estaba a la par de sus rivales. “Ese fue un clic en mi carrera”.

También lo fue esta clasificación a los Juegos Panamericanos lograda tras recuperarse de una interminable serie de lesiones.

“El hombro es una zona sensible para los surfistas porque en el agua se rema más de lo que se surfea. El año que hice el circuito mundial además del latinoamericano no paré y las molestias en el hombro se me fueron agravando. Me infiltré tres veces para ir al Mundial de Perú, me sentí bárbaro y me fue muy bien, pero volví roto. Así y todo gané el Circuito Uruguayo 2017 cuando tenía siete etapas pero me quedé sin ganas de surfear. Me sentía vacío y se lo comenté al viejo que me recomendó parar. Hice una recuperación de seis meses, volví, el año pasado y me lesioné rodilla, cuando me recuperé me resentí en el hombro. Recién retomé hace 20 días”, comentó.

Madrid trabaja con Edgardo Barboza como médico deportólogo y fue clave sumar para recuperarse al osteópata Néstor Pereira. La parte física se la hace Nicolás Laprida y además tiene nutricionista: Verónica Hernández.

“Con los espónsores que tengo me banco los viajes, los hospedajes y la alimentación. Si te quedás acá no podés crecer, tenés que salir a competir afuera. Cubro los gastos, no hago plata, pero vivo de lo que me gusta”, afirmó.

Siente que todavía tiene cuerda para rato, más allá de los Juegos Panamericanos. Pero cuando pise los 30 piensa montar una academia para formar niños y jóvenes, para que puedan tener en Uruguay un entrenador que forme talentos, algo de lo que él careció.

“En esto viajás solo, entrenás solo, es decisión tuya entrenar en invierno y cagarte de frío. Pero lo disfruto”, concluyó. Ya soñando con las olas de Lima.

LAS CIFRAS

16 cupos había disponibles en surf para Lima 2019: 12 otorgados por el Campeonato Panamericano de surf de 2018, dos por el Mundial 2018 y dos por el Circuito Alas.

25.000 dólares es el presupuesto que tiene Madrid para costear su participación en el circuito latinoamericano. Cuando hizo circuito mundial le costó US$ 55 mil.

1 plaza se pondrá en juego en Lima para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para esta región ya no habrá más chances de clasificarse al evento.