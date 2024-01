“Lugano es un traidor y alcahuete”: el Pato Aguilera fustigó al excapitán celeste y dio sus argumentos; mirá el video

Carlos “Pato” Aguilera, el exfutbolista, fustigó al excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, a quien llamó “traidor y alcahuete”, en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

El exdelantero de Peñarol y Genoa de Italia, mundialista con Uruguay en 1986 y 1990, estaba hablando de “las malas personas, alcahuetes y todas esas cosas”, cuando le comentaron sobre los “traidores”, y disparó: “Por ejemplo Lugano, traidor”.

Luego, Aguilera argumentó al respecto. “Yo cuando veo capitanes que son referentes y que defienden al compañero, y me lo disfrazan de esa manera, me recaliento. A mí no me representa nunca”, señaló.

“No es para matar a este muchacho, sino para decir las verdades que nosotros sabemos que él la transforma en mentira. No me gusta que mientan, no me gusta que se hagan los caudillos”, señaló.

Carlos Aguilera

“No te hagas el caudillo si después sos alcahuete y no defendés a los que tenés que defender”.

Aguilera dijo que Lugano es “traidor y alcahuete” y que “traicionar es lo peor que hay”.

“El (Lugano) agarró y fue a la Conmebol a decir hay que intervenir la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). ¡Él lo dijo! ¿Eso no es ser traidor?”, comentó.

“También está la Mutual”, dijo el Pato, sobre la gremial de futbolistas. “La gente y los jugadores tienen que saber”, dijo. “Yo te hablo con propiedad, lo que sé yo. Lo que yo digo lo voy a probar y si estoy equivocado pido disculpas”, señaló, anunciando que volverá a hablar del tema.

“Me duele lo que pasó con este muchacho y en las elecciones de la Mutual, que al Chengue (Richard Morales) lo declararon persona no grata y no puede entrar a la Mutual”.

Para Aguilera, "estos muchachos no tienen ética". "Es todo un cuento que iban a defender a los pobres. ¿Sabés cuántos muchachos están pasando mal? No de ahora, de hace muchísimo tiempo. Ha pasado que se han quitado la vida personajes importantes, como Waldemar Victorino (...) Yo no quiero esas cosas".

Mirá el video:

“Si el sueldo mínimo es 27 y vos ganas 130 palos en el gremio, ¿vos qué harías si sos jugador de fútbol?”, agregó.

“A los traidores y a los que son malos compañeros no lo defiendo”, dijo Aguilera.

El Pato también recordó el episodio del chileno Gonzalo Jara y su dedazo a Edinson Cavani. “Este señor (Lugano), por todos lados: ‘Cuando lo vea a Jara le rompo la cabeza’. Los capitanes, los caudillos, no hablan: andá y rompele la cabeza”.

Inés Guimaraens

Diego Lugano

“En cada grupo, como hay gente buena, hay gente mala. Y en el fútbol también. En vez de defender a los jugadores, están del lado de los dirigentes. Yo a esos no los quiero. No porque a los dirigentes no los pueda ni ver, porque yo estoy más del lado de los jugadores que de los dirigentes”, comentó.

Para Aguilera, sus comentarios “no es ensuciar, es decir lo que pasó”.

“Si vos agarras y decis, yo llamé a la Conmebol para que interviniera la AUF, ¿no es traición eso? Es traición. Lo que pasa que nadie dice nada porque es Lugano. Y a mí qué me importa que sea Lugano… ¡Lo dijo él!”, comentó.

El Pato también dijo que quiere saber por qué hubo un paro de un mes. “¿Sabés cuántos equipos se perjudicaron? Y uno de ellos sabes cuál fue: Peñarol. ¿Te acordás cómo venía Peñarol?”.