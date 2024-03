Luis Caputo: “La inflación ya está corriendo a niveles de un dígito”

El ministro de Economía Luis Caputo dijo en una entrevista televisiva por LN+ que la inflación minorista “ya está corriendo a niveles de un dígito” mensual aunque, según afirmó, todavía "el índice no lo refleja". Para caputo, la economía llegará a un dígito de inflación mensual más rápido de lo que se pensaba. “Tengo expectativas. Para mí de hecho ya sucedió, pero el índice no lo refleja. Hoy la inflación ya está corriendo a niveles de un dígito. La inflación en general. En alimentos en particular los precios se plancharon en la tercera semana de marzo. Y soy optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido. Estamos bajando la inercia inflacionaria y controlando muchísimo la emisión. Hay mucho menos pesos y esto se va a reflejar en el índice", sostuvo Caputo.

Caputo reiteró que los precios de la economía están desfasados, porque se fijaron en función de escenarios económicos que no se verificaron, que incluían un dólar a $2.000. Defendió la decisión de abrir la importación de productos de la canasta básica, para presionar a los productores locales con mayor competencia externa, a diferencia de lo que hacía el kirchnerismo interviniendo el Indec y con programas como Precios Cuidados.

Al desechar una inmediata salida del cepo, explicó que el se trata de hacer la unificación cambiaria “sin riesgos, para lo que antes necesita sanear el balance del Banco Central o con aporte de fondos externos”.

Respecto de su reciente promesa de bajar los impuestos, dijo que antes debe darse la siguiente secuencia: “estabilizar la economía, bajar la inflación, recomponer el balance del Banco Central, sacar el cepo y estabilizada la economía, empezar a crecer, desregulando, para tener un crecimiento más sano y sostenible en el tiempo, con mayor empleo y mejores salarios”.

"Hacer competir es parte de la batalla cultural"

Sobre el diálogo con los supermercadistas y las empresas de consumo masivo, explicó: “Como ministro me ocupo y preocupo de los precios. Hay una diferencia con (Guillermo) Moreno (el exsecretario de Comercio) en cómo queremos resolver (la inflación). Si veo precios fuera de lo que debe ser, me preocupo. Pero no voy a intervenir el Indec ni poner precios cuidados. Nosotros lo que hacemos es competir. Ellos mismos (por los empresarios) reconocen que fijaron precios teniendo en cuenta una realidad peor, con el dólar a 2.000. Y hoy no los corrijen, usan promociones y el 2x1, que las estadísticas no toman. Ahora lo están cambiando. Y abrimos más las importaciones de la canasta básica, para que sientan la presión de la competencia, que van a venir productos importados a reemplazarlos. Otros nos dicen por qué no lo hacemos con otros rubros. Es porque no tenemos los dólares. Porque heredamos un Banco Central con 11.500 millones negativos en las reservas. Ya le pedí al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, que estudie otros sectores con precios alejados de la realidad. Hacer competir es parte de la batalla cultural”.

Caputo consideró “natural” la caída del consumo: “Es natural. Ya veníamos en recesión en el cuarto trimestre de 2023, que fue muy recesivo. Tomamos medidas de sinceramiento de precios que el gobierno anterior tenía pisados, tipo de cambio, alimentos, prepagas, energía. En la primera semana de diciembre hubo una inflación diaria de 1,5% que anualizado da 7.000 por ciento. Hoy los precios están desfasados, así que está bien que los consumidores no los convaliden. La reacción lógica sería bajarlos. Los fijaron bajo un escenario que no se materializó".

Para el ministro, política económica actual es “totalmente” sustentable: "Si hacés los deberes en economía te va bien. No es casualidad". Ante la insistencia del entrevistador sobre la salida del cepo, explicó: “no decimos que no se puede salir. Decimos que queremos salir sin riesgo, sobre seguro. Se puede hacer saneando el balance del BCRA mediante un acuerdo para que ingresen fondos para capitalizarlo, lo que sería un atajo”. Y de la negociación con el FMI observó “recién empezamos y es difícil decir si habrá acuerdo o no. Estamos explicando nuestro esquema fiscal, monetario y cambiario. Si el Fondo no está de acuerdo exploraríamos otros caminos”.



Caputo defendió el cambio en la movilidad previsional por decreto

Consultado sobre si la modificación por decreto de la movilidad previsional -publicada esta madrugada en el Boletín Oficial- no es una “licuación” de los ingresos de los jubilados, respondió: “Lo primero a decir a decir que la verdadera licuación vino con las moratorias. La base de trabajadores es la misma desde 2011. Antes con sus aportes soportaban dos millones de jubilados. Ahora son seis millones, porque el kirchnerismo metió cuatro millones sin aportes. Las cuentas no dan. La segunda licuación es la fórmula, que denunciamos desde el día uno. Al aumento del 30% que dimos el mes pasado ahora damos el 13,2% de febrero, más 12,5% de recomposición, más el bono. Ahora la mínima será de $ 172.000 más el bono, un 64% de recomposición”, dato que comparó con el 20,2% de inflación de enero y 13,2% de febrero. “Nosotros les estamos dando (a los jubilados) el 64%. Lo sacamos por DNU y a partir de ahora se ajusta mensualmente. El próximo ajuste (por la ley anterior) era en junio".

El avance de le Ley de Bases y la reversión de Ganancias

El ministro Caputo respondió a la pregunta respecto de si el gobierno puede mantener su política sin que se apruebe la Ley de Bases (o ley ómnibus) y las reforma del Estado. “Sí por supuesto. Pero no es lo que queremos. No nos vamos a desviar del curso. El presidente no se desvía ni 10 centímetros. No nos vamos a desviar. Lo ideal es ir hacia donde vamos con el apoyo del Congreso. Pero lo segundo mejor no es transar, ceder con los que piden aumentar el gasto y financiarlos con deuda o emisión. La alternativa es seguir por donde vamos, con el apoyo de la gente”, sostuvo.

Además, fue optimista sobre la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. “Veo más predisposición de los gobernadores a acompañar, porque ven que si no acompañan se quedan afuera. Ayer me junté con Sáenz (Gustavo, gobernador de Salta) y hace una semana con Rolo Figueroa (Rolando, gobernador de Neuquén). Nosotros probamos que aun sin la ley vamos a ordenar las cuentas públicas igualmente. Ese es nuestro poder de negociación, porque sumado al apoyo de la gente les dice 'muchachos acompañemos'. Por eso veo mejor predisposición", explicó

Además, Caputo fue muy duro sobre la realidad del sector público, en cuanto a tamaño y niveles de corrupción. “No quiero ser dramático, pero realmente hay que achicar el sector público. Hay mucha gente que está por vocación de servicio y otros por negocios. Está lleno de negocios por todos lados. No es solo que se hacen cosas y se genera un retorno por eso, sino que se hacen cosas para tener retorno”, concluyó.