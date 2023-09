Luis Lacalle Ponce De León habló de su debut, lo que le dijo su padre y su madre, y de política

Luis Lacalle Ponce De León, el hijo del presidente de la República Luis Lacalle Pou, habló de su debut como futbolista en la Primera división de Cooper, en el partido del pasado martes ante Libertad de San Carlos por la Copa AUF Uruguay.

El juvenil de 19 años tuvo su estreno al ingresar en los últimos minutos del partido que tuvo empate sin goles y victoria por penales para los de Maldonado.

“Estoy en Cooper hace dos años”, contó a Último al arco de Sport 890. “El lunes dijeron que algunos juveniles íbamos a estar en el banco. Siempre vas al partido con un poco expectativa, cuando el técnico me llamó te viene un poco de nervios, pero me tuvo que adaptar y concentrar lo más rápido, porque íbamos 0-0 y estaba peleado el partido. Fue un debut normal”, dijo Lacalle Ponce De León, quien se calificó con un 7 o 7.5 por su actuación.

Instagram

Luis Lacalle Ponce De León en su debut

El hijo mayor de Luis Lacalle Pou y Loli Ponce De León habló de la frase con la que su padre lo alentó en las redes tras su debut: “Tigre de la Malasia”.

“Es algo que siempre nos dice, desde que somos chicos. Es una frase que usamos desde chico”, dijo. “Siempre lo dijo y nunca le preguntamos con mi hermano por qué lo usaba”.

Sobre su forma de juego, dijo: “Soy delantero, soy derecho, soy un 9 de los que corren y aprovechan espacios”.

También señaló que no tiene un jugador como referente o modelo a seguir. “En Cooper hay mucha gente con trayectoria e intento hacer mi propia versión”, dijo el juvenil que debutó con el número 13, aunque ese no es su número. “Mi número es el 15, porque me tocó”, dijo.

En el partido jugado en el Complejo Rentistas Lacalle Ponce De León tuvo el aliento en la tribuna de su madre y de su novia y amigo.

“Me fue a ver y quedó copada, después fuimos a comer juntos y me preguntó cómo había estado”, dijo sobre su madre. “También fue mi novia y mi mejor amigo”, agregó.

@CooperCsyd

Luis Lacalle Ponce De León en la sub 19 de Cooper

Además de jugar al fútbol, el delantero hizo rugby cuando era niño porque era “obligatorio” en el colegio, pero lo dejó a los 12 años. “Nunca me llamó mucho jugarlo, me gustó más el fútbol”, comentó.

Consultado por el equipo del que es hincha, dijo: “De Boston River”, al que suele ir a ver con su padre.

Además, señaló que quiere llevar adelante la carrera de jugador. "Mi sueño de chico fue ser futbolista profesional”, destacó.

Ante la pregunta de si le interesaba incursionar en la política, siguiendo la tradición familiar, fue contundente en su respuesta: “No”.

El juvenil también contó cómo es jugar al fútbol siendo el hijo del presidente de la República.

Dijo que “es un objetivo medio fácil” para recibir insultos de los rivales. “Yo siempre voy con la cabeza de que algo me voy a comer”, señaló.

"Lo he aprendido a controlar. No es lo mejor, no me afecta, pero da a situaciones que capaz que siendo un adolescente normal, por así decirlo, no se darían”, agregó.