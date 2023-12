Macri acusa a Riquelme de ser "arbitrario" y lo comparó con Passarella

El ex presidente Mauricio Macri comparó al actual vicepresidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme con el ex presidente de River Plata Daniel Passarella, aseguró que tiene "un manejo arbitrario" de la institución y advirtió que “no puede seguir conduciendo al club con mandato vencido”

“Boca es un club tomado por la arbitrariedad de Román y su hermano. Román conduce una campaña de mentiras”, afirmó en una conferencia de prensa que brindó junto a Andrés Ibarra, candidato a presidir Boca Juniors con Macri como vice.

“Estamos acá porque amamos a Boca, porque lo queremos en el lugar más alto del fútbol mundial, creemos que es consecuencia no de casualidad, sino de un trabajo de equipo", declaró Macri.

El ex mandatario y ex titular de Boca puso como ejemplo la situación que se vivió con "el Flaco (Schiavi)", de quien dijo: "Lo trajimos de Argentinos, fuimos a jugar un amistoso con la Roma. Debutaba Capello, habían comprado un marcador central africano, muy bueno, el Chipi Barijho lo rompió todo. El Flaco jugó un partidazo y vino un amistoso de Capello ofreciendo cinco millones de dólares para que se quede acá, un contrato enorme. Como soy respetuoso, le dije, está esta propuesta. No, yo me quiero quedar a jugar en Boca”.

Macri añadió que "como hinchas queremos volver a jugar a Boca como la gente, la última vez fue con Guillermo, hace cuatro años. Lo que ganamos fue a los tumbos. Deportivamente no fue bueno. Es consecuencia de lo que pasa atrás de cámaras, no está funcionando".

Sobre las amenazas recibidas, sostuvo que todo "tiene que ver con la falta de respeto y agresividad. La que vimos con Mineiro, con Racing. La que termina con una amenaza a la jueza y a mi hija. Fui a la Justicia para que digan quién es el responsable de la amenaza a mi hija”.

“No es solamente la amenaza que recibió mi hija o la jueza, la situación es insostenible. 12 años estuvimos, no vi ningún político colgado del travesaño cuando Palermo hizo el segundo gol en Japón. Honestamente, no sé de qué hablamos. Y en mi último mandato, cuando me propuse como candidato a Jefe de Gobierno, había carteles de Ibarra, no había uno de Macri. Este es un modelo de atropello, aquí estamos, porque somos la calle y hago lo que quiero en el club”.

Ibarra por su parte declaró que “cuando no hay propuestas ni una posibilidad de mostrar una gestión, se hacen estas manifestaciones políticas, masivas, con gente que no tenía que ver con el club, y es una manera de presionar a la Justicia".

"Nosotros ponemos a Boca por encima de todo, no hay presidente, ídolos, nada. Y del otro lado hay egocentrismo, él es el dueño del amor, el patio de la casa... Cuando ganemos, eso se termina, Boca está por encima de todo y de todos”, dijo.

Macri añadió además que “si pasara, sería un caso muy inusual (el tomar decisiones hasta las elecciones). Quedan días muy importantes. Si no tiene el culo sucio, limpie el padrón y vayamos a elecciones el 17 o que la Justicia se ocupe del ordenamiento del padrón y se vote el 17. Boca no puede quedar en el aire. Si pasara, sería un caso muy inusual”.

“Boca no puede quedar en el aire. Primero, pedirle disculpas a la gente por esto. Estamos trabados porque se descubrió esta trampa, los 13.000 socios que no corresponde, y el oficialismo está negado, acusando a la Justicia. Nuestra intención es ir a votar el domingo 17 que es lo que nos queda, convencidos de que somos muchos los hinchas de Boca preocupados por el nivel de mentira y arbitrariedad con el que se están manejando”, recalcó.