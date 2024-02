Malena Guinzburg en Madrid: “La gente agradece la risa”

La comediante argentina, Malena Guinzburg se despide de España con la última presentación de “Querido diario” en Madrid, tras llenar salas en por Bilbao, Barcelona, Mallorca, Málaga y Valencia.

Malena conversó con El Observador España sobre su show de stand up cuyo punto de partida son los diarios íntimos de la adolescencia de la actriz poco antes de abrir el telón en el Teatro EDP Gran Vía.

-¿Cómo te está yendo en la gira?

Hermosa, superando mis expectativas, muy cansada pero muy feliz, o sea que compensa la felicidad al cansancio, Cansada de los aviones básicamente

Después una vez que estás ahí, es espectacular, las funciones están saliendo hermosas, con expectativa y nostalgia porque hoy es la última función.

Cuenta la actriz que después de descansar 3 días en Madrid regresa a Buenos Aires donde seguirá con “Querido Diario” y en abril retomará “Las chicas de la culpa”

- ¿De qué se trata “Querido diario”?

Es un show de stand up y el punto de partida son mis diarios íntimos de la adolescencia.

-¿Son sus verdaderos diarios íntimos??

Si, son mis diarios, de hecho, me preguntaban si traía los originales, y sí. Me pasó de arrancar diciendo “24 de febrero de… “ y me doy cuenta de que estoy leyendo un diario de hace 30 años, tenía 16. Cuando lo encontré no podía creerlo, lo perdedora que era, lo patética, lo enamoradiza, lo adolescente, lo melodramática como cualquier adolescente, pero un poquito más también, por mi personalidad.

- Y hoy lo vivís desde el humor…

Y me río mucho de eso, me río de muchas cosas, también de la actualidad, pero a partir de ese mundo. Me gusta que sale la gente con ganas de contarme de su mundo adolescente y las ganas de revisar cajones.

Todos hemos sufrido por amor, que si el que no nos gustaba no nos daba bola, se terminaba el mundo y después al mes estaba enamorada de otro y también pensaba que se terminaba el mundo. Me parece que es inevitable, que hay que vivirlo, algunos lo vivirán con más dramatismo que otro

Yo me río mucho de mí, arranco diciendo. “estoy viviendo días deprimidos”, yo era muy novelera, entonces ese universo me divierte.

Dicen que el humor es tragedia más tiempo, yo en ese momento sufría como loca. Es desgarrador para esa Malena que a los 16, escuchaba a Silvio Rodríguez, lloraba…

Hoy voy por reír y me parece que si hoy me pasa alguna de esas situaciones también lo puedo ver un poquito desde ese lugar como ¡dale Malena! ¿otra vez, en serio?

-¿Cómo manejas la adaptación de la obra a otros lenguajes?

Los temas son universales. En España pasa mucho que hay muchas comunidades que tienen su propio idioma, por ejemplo, en Bilbao, en Euskadi, donde hice la primera presentación.

Me sorprendió que fue el show en el que mayor porcentaje de españoles hubo. Un 30 por ciento de los espectadores y yo me imaginé que iban a venir todos argentinos y algún español a acompañar. Y se reían de todo, tuve mucho cuidado en las palabras que hay que cambiar… cuando termina la obra y me voy a sacar fotos con la gente que se acerca a saludar, les pregunté a los españoles: “¿entendiste todo? ¿te reíste?” porque la verdad me interesa que la gente se ría.

Porque a veces una palabra es el remate de algo y si no lo entendieron se quedan afuera, pero también jugué mucho con términos cuando participa el público, les pregunto: ¿cómo se dice en euskera? Y es muy divertido.

También me fueron a ver muchos uruguayos también y me encanta encontrarlos.

En la obra pregunto, cuántos argentinos hay, cuántos uruguayos porque quiero saber a quién le hablo, y ayer apareció una pareja de chinos en la función.

Me encanta cuando se genera algo, que por suerte se está dando en todas las funciones, que es que todos nos divertimos. Creo que el mayor desafío para alguien que hace teatro es estar muy presente y que lo estés diciendo como si fuera la primera vez. Mi objetivo cuando me subo al escenario es divertirme. No pasa nunca que yo me divierta y los demás no, porque ahí lo paso para el c…. . Me pasa mucho con los españoles que tal vez me seguían por redes que me dicen `no te conocía y me encantó´ y eso es una tarea cumplida. Girar tiene esa cosa hermosa y te lo re agradecen.

¿Y qué te dicen los argentinos?

La función de hacer la obra acá y es lo más lindo que puede pasar (con el público argentino) es cuando te dicen, y mucho, que los acercás más a Argentina, no hay nada más propio más nuestro que el humor.

Y en Argentina creo durante sobre todo durante la pandemia y a partir de ahí, hay una necesidad de reírse y hay gente que te lo agradece la risa desde un lugar tan terapéutico y tan salvador que está buenísimo.

¿Seguís escribiendo en un Diario Íntimo?

No escribo tanto como antes porque ahora me gusta hacerlo público, entonces es un diario íntimo con ese toque de saber que lo voy a exponer.

¿Le recomendás a los adolescentes que escriban en un diario íntimo?

¡Sí! Recomiendo absolutamente que escriban, y que nunca se les ocurra tirarlos, quemarlos… para mí es hermoso reencontrarse con eso y amigarse con el adolescente que uno fue.

“Querido Diario”

Teatro EDP Gran Vía (Gran vía 66)