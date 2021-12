Manini, sobre la ideología de género: "Enfrenta al hombre con la mujer y "fragmenta" la familia

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos cuestionó este domingo la ideología de género y aseguró que "enfrenta al hombre con la mujer" con la intención de "fragmentar" la familia.

Es "una ideología que enfrenta al hombre con la mujer, al hijo con el padre. (Es) una ideología que vino a fragmentar lo que le quedaba por fragmentar", dijo en el cierre de año de su sector.

"Cabildo Abierto es el único partido que se atreve a denunciarlo y al hacerlo se expone a una aplanadora mediática que nos pone cualquier etiqueta por solo el hecho de denunciar lo que todos sabemos que es cierto", insistió.

El líder cabildante sostuvo que su partido -surgido en 2018- es el único que se "atreve a poner arriba de la mesa" este tema, a diferencia de otros, pese a las críticas que pueda llegar a recibir después porque " porque "no tiene ningún tipo de compromiso", "no tiene las manos atadas" y "no le debe nada a nadie".

A su parecer, la ideología de género está perjudicando la "fragmentación de la familia" de la misma forma en se fragmentó la sociedad en "ricos y pobres, en explotados y explotadores, en empleados y patrones". "Ahora la fragmentación viene en la familia mismo", resumió.

Durante el acto, Manini Ríos también valoró el crecimiento de Cabildo Abierto, recordó parte de los inicios y comentó las razones que lo llevaron a formar parte. En esa línea, argumentó que el partido "vino a enriquecer a la coalición que gobierna al darle una óptica diferente a los temas". Además, reconoció el trabajo del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a quien lo describió como uno de los puntos altos para que Uruguay "sea reconocido como uno de los que mejor ha manejado la pandemia en el mundo".

."A él (por Salinas) nuestro reconocimiento por lo hecho y lo que sabemos va a seguir haciendo. Porque la salud pública no se agota en la pandemia", aseguró.