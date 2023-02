Marcelo Saralegui, primer DT cesado en el fútbol argentino en la temporada 2023

El entrenador uruguayo Marcelo Saralegui se alejó del argentino Colón de Santa Fe, a causa de los malos resultados en el comienzo de la Liga Profesional, y se convirtió en el primer director técnico saliente tras apenas cuatro jornadas del campeonato argentino.

Saralegui estaba en la cuerda floja desde hace unos días, y a pesar del empate (1-1) conseguido el domingo en el clásico de Santa Fe frente a Unión, pocas horas después acordó su salida con la dirigencia del club sabalero, que apenas sumó un punto en cuatro partidos y es uno de los últimos de la tabla de posiciones.

Saralegui había tomado el mando del equipo rojinegro en setiembre pasado, en el cierre de la Liga pasada, pero en el comienzo de este nuevo campeonato agotó pronto su crédito, incluidas dos derrotas como local que encendieron fuertes críticas.

El uruguayo anunció su salida en declaraciones radiales y allí expresó que "tenía ganas de revertir la situación, pero somos los técnicos los que pagamos los platos rotos".

"En estos últimos días hubo muchos agravios hacia la comisión directiva, y en algún lado eso se canaliza. Yo me sentía entero para seguir trabajando y por eso dije que, con un punto logrado en el clásico, me sentía Tarzán", expresó Saralegui.

"Me tocó afrontar el año pasado una situación complicada y logré sacar adelante al equipo. Confiaba en que podía ser así otra vez. Yo sé que en algún momento iba a tener que aflojar, pero se toma la decisión para descomprimir la situación de ellos, de los dirigentes", dijo el uruguayo, que en su ciclo ganó tres partidos, pero luego sumó cinco caídas y dos empates.

"Me citaron a la casa del presidente (José Vignatti) y en la reunión estaban él y otros cuatro directivos, me dijeron que hubo una reacción del equipo ante Unión, pero que no conforma. No hay nada raro, me voy bien. Cuando la pelota pega en el palo y entra, sos bueno y si pega en el palo y sale, sos malo", amplió el conductor uruguayo.

El reemplazante de Saralegui sería Néstor Gorosito, que el año pasado tuvo una gran campaña en Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque luego renunció a causa de los problemas económicos del club platense.

