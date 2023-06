Marcelo Tinelli sumó a una nueva figura uruguaya al Bailando 2023: mirá quién es

La nueva edición del Bailando, el certamen que marca la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión con Showmatch, está muy cerca de su estreno y ya había anunciado la presencia de dos uruguayos; el actor y comunicador Maxi de la Cruz, y la modelo e influencer Fernanda Sosa.

Pero a último momento se confirmó una tercera persona uruguaya que se integrará al programa. Se trata de una vieja conocida del certamen y la farándula: Mónica Farro, que este lunes, confirmó en LAM, el programa de América, que estará presente.

"Estuvimos 10 días negociando. Estoy muy feliz", dijo la modelo que participó por última vez hace 12 años. A su vez, señaló que todavía no tiene compañero de baile. "Cerramos hoy. No, no tengo nada. Yo propuse algunos nombres que creo que por ahí me sirven", aseguró.

Instagram @moni.farro

Mónica Farro estará en el Bailando

"Yo me divertí mucho, y ahora vengo con otra cabeza… pasó tanto tiempo. Hoy me voy a pelear con todos pero desde el humor; no me voy a callar nada, no me van a hacer llorar. Ellos están felices de tenerme y yo estoy feliz de estar", aseguró.

La nueva edición del Bailando llegará a la pantalla en julio y tiene, también, el jurado confirmado, que estará integrado por Moria Casán, Marcelo Polino, Pampita y Ángel de Brito.

Además de los uruguayos, por la pista de Tinelli pasarán también los ex Gran Hermano Tomás Holder, Walter "Alfa" Santiago, Coti Romero y Alexis "Cone" Quiroga ; las modelos Camila Homs y Anabel Sánchez; la cantante Coki Ramírez, la bailarina Lourdes Sánchez, Juli Castro, Kennys Palacios y la propia hija del conductor, Candelaria Tinelli.

Mirá el video: