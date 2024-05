Marina Calabró y Rolando Barbano fueron vistos saliendo de la radio juntos: ¿posible reconciliación?

La relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano fue un verdadero drama digno de telenovela, atrayendo la atención del público con cada giro inesperado. Aunque llevan seis meses juntos, desde que hicieron pública su relación a principios de marzo, ya experimentaron una separación que podría ser temporal o definitiva, dependiendo de cómo evolucione su romance.

Todo comenzó el viernes pasado, cuando Yanina Latorre, amiga cercana de Marina, confirmó la separación en El Observador 107.9. Aunque la expareja no hizo muchas declaraciones al respecto, el lunes sorprendieron a los periodistas al no compartir el mismo espacio en el panel que comparten en Radio Mitre para el programa Lanata sin filtro. La cámara mostraba claramente dos espacios separados: Jorge Lanata transmitía desde su casa, como es habitual, con la politóloga a su izquierda, mientras que Barbano ocupaba su lugar habitual en el estudio de la radio.

Este hecho no pasó desapercibido para el público y la imagen se viralizó rápidamente. Marina aclaró que no fue una decisión de la producción, sino que surgió después de una conversación con Elba Marcovecchio durante el fin de semana. Según la periodista, la esposa de Lanata la invitó a hacer el programa desde su casa "para descomprimir la situación". Horas más tarde, Ángel de Brito reveló en LAM, junto a Yanina Latorre, que Calabró había pasado varias horas en la guardia médica debido a un fuerte dolor en el pecho. Después de todos los chequeos, que confirmaron su buen estado de salud, la hermana de Iliana regresó a casa para descansar.

Durante el transcurso de este martes, la pareja fue vista nuevamente junta en el estudio de la radio. La sorpresa llegó al finalizar el programa, cuando la cámara de A la tarde los captó saliendo juntos del estudio, caminando bajo la lluvia por la calle. Este momento dio lugar a especulaciones sobre una posible reconciliación, pero luego Marina se comunicó en directo con el programa de Karina Mazzocco para aclarar la situación.

"Quizás fue un error volver al estudio de Mansilla, pero es mi lugar, es mi silla, no le quiero desarmar la logística a Lanata, extrañaba Mansilla, extrañaba mi grupo y extrañaba a Rolando", comenzó diciendo Marina. Luego explicó que no llegaron juntos a la radio, aunque sí ingresaron uno al lado del otro.

"Lanata tuvo muy buena onda ayer, yo le dije: ‘me vuelvo a Mansilla’, y Jorge me dijo que sí, no tiene problema de nada. Hablamos de pavadas en 15 segundos y después me quedé charlando con el resto de las chicas del equipo que son las que menos veo", continuó. Cuando Luis Ventura le preguntó sobre sus lágrimas del día anterior, Marina confirmó que sigue enamorada de Rolando. "Vos sabés que yo soy tremendista, el llanto fue cuando hablé con Yanina. Yo soy llorona y a veces cuando una está tan enamorada...", añadió.

También habló sobre su visita a la guardia médica: "Me dolía un poco el pecho porque uno se hace malasangre, fui a la guardia ¡y estuve tres horas!. Me acompañó Rosa, la señora que trabaja conmigo hace mil años. Entonces vinieron doscientos médicos y me hicieron un montón de estudios, pero me parece que me mimaron excesivamente. Yo le avisé a Rolando, él estuvo todo el tiempo pendiente, no pudo venir porque estaba trabajando", aseguró. Luego, en tono juguetón, preguntó sobre una posible reconciliación y finalizó: "Hay mucho para charlar, lo importante es que es el hombre más maravilloso del mundo, que lo amo con todo mi corazón y ojalá que el camino del reencuentro nos haga felices".