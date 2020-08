Marinari sobre dichos de Puglia: “Puede opinar, pero no acusar sin un sustento”

Federico Marinari, uno de los directores y encargado de prensa del sello Montevideo Music Group (MMG), respondió a la denuncia realizada por Sergio Puglia en su programa Al Pan Pan de Radio Sarandí. El conductor aseguró que MMG no permitía que entrevistara a sus artistas por comentarios políticos efectuados a fines del año pasado y ese descargo tuvo repercusiones a favor y en contra.

Marinari contestó este viernes a las acusaciones del conductor a través de una carta difundida en el programa Algo contigo (Canal 4). Allí, dijo que “sus manifestaciones sobre los artistas y su relación con el gobierno progresista, fue totalmente injusta. No tengo interés en alimentar esta tormenta, pero no puedo traicionar lo que siento”.

Puglia comenzó este jueves la emisión de su programa con una denuncia pública hacia Marinari, que además es manager de varios artistas. Uno de ellos es Tabaré Cardozo, quien había sido invitado al programa. Pero Marinari rechazó la invitación a raíz de las dichos políticos del conductor. Eso para Puglia significó: “una falta de libertad de expresión y pensamiento”.

El motivo detrás del enojo de Marinari se debe a las declaraciones de Sergio puglia en Polémica en el bar (Canal 10) en noviembre del año pasado. Allí manifestó que un grupo de artistas identificados con el Frente Amplio se vieron beneficiados cuando la coalición de izquierda estuvo en el gobierno.

Mariniari escribió que sus comentarios los hacía "como manager y no como parte de una discográfica, como indica Puglia. Desde mi lugar en la empresa no voy a determinar quién vaya o no a su programa”, mencionó.

Según Marinari, Puglia hizo comentarios que "resultaron ofensivos para mucha gente del ámbito artístico”.

“No existe un problema personal con Puglia, él está en todo su derecho de opinar como mejor le parezca. Sucede que lo de Puglia no ha sido una opinión, sino una acusación. El puede opinar, pero no acusar sin un sustento”, afirmó Marinari.

“Por el modo en el que lo dijo, Puglia metió a mucha gente en una misma bolsa perfectamente cualquiera puede sentirse agraviado y de hecho así sucedió”, expresó.

Por último, sostuvo que “no existen clanes de artistas, puede haber colectivos que desde el punto de vista ideológico se sientan más próximos unos a otros. Los artistas no se preguntan qué postura política tienen para compartir escenario. El arte camina con el arte. Nada más”.

En las redes sociales varios artistas y figuras se manifestaron a favor o en contra de Puglia.

