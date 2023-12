Matías Arezo: "No te voy a mentir que no se me pasó por la cabeza que era mi último partido en Peñarol"

El goleador de Peñarol en el Campeonato Uruguayo y en la temporada, Matías Arezo, quien entre el torneo y la Copa Sudamericana convirtió 21 tantos hasta ahora, habló este domingo luego del gran triunfo aurinegro de este sábado a la noche ante Liverpool por la semifinal del certamen que forzó a dos finales más.

El futbolista dejó la cancha en pleno alargue, pero admitió este domingo que está bien y no se encuentra lesionado a la vez que ponderó la victoria carbonera.

"Se ganó de la forma que la historia manda. Un equipo grande que se sabe que las finales se juegan de esta forma, no hay otra opción que ganarlas, fue lo que hicimos hasta el final y así y todo, se dio en la última jugada", dijo Arezo en una nota conjunta que realizaron los programas "Punto Penal" de canal 10 y el "Polideportivo" de canal 12.

"En mi caso estoy bien físicamente para jugar el miércoles. El tema anímico es el que más juega ahora", añadió el goleador.

Consultado acerca de que a Liverpool es al único club que no le convirtió hasta ahora desde su regreso al fútbol uruguayo, el delantero indicó: "No le hice goles porque es un club que trabaja bien, tiene a un gran entrenador. No es algo que me pone nervioso, quedan dos partidos más y todo se puede dar. En este caso se le dio a Abel. Son situaciones"

También habló sobre su futuro y de que el Cacique Alexander Medina lo espera en Granada de España muy pronto, ya que el club es dueño de su ficha.

"No te voy a mentir que no se me pasó por la cabeza que era mi último partido en Peñarol, pero estaba tranquilo desde el momento que me subí al ómnibus sabía que no iba a ser el último, estaba tranquilo con mis compañeros. En su momento lo pensé pero desde que salimos para el estadio, sabía que no iba a ser el último porque lo merecíamos como equipo", expresó Arezo.