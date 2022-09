“Me decían: ‘No te asustes Gonza’”: Bergessio sorprendió a Fantino con las canchas uruguayas

El exgoleador argentino de Nacional Gonzalo Bergessio sorprendió al conductor de TV Alejandro Fantino al contarle las dificultades que pasó en las canchas del fútbol uruguayo, en una entrevista para ESPN.

El delantero que dejó a los albos el año pasado, y que pasó a Platense de su país, contó algunos detalles de las canchas que tuvo que visitar con los tricolores.

“Cuando llegaba a Nacional me dicen… ¿Viste que ahora salió lo de Lucho (Suárez) que estuvo en un vestuario (de Liverpool en Belvedere)? Yo les decía a mis compañeros (de Platense) que hay peores vestuarios que ese”, comenzó.

“Me decían los compañeros (de Nacional): ‘No te asustes Gonza’. No, qué me voy a asustar si yo jugué en la B de Argentina”, agregó.

"Íbamos vestidos desde nuestro predio", Bergessio recordó su paso por Nacional y las dificultades que tiene el fútbol uruguayo.



Luego, señaló: “Por eso el fútbol uruguayo es difícil, porque tenés que estar bien de la cabeza también, porque vas a canchas que por ahí no tenés tribuna”.

“Amo eso”, acotó Fantino. “Te hace humano, hermano”, agregó.

Bergessio agregó que hablaba del estado de las canchas con sus compañeros.

Diego Battiste

Gonzalo Bergessio

“¿Cómo es que no tenés tribuna, está la gente contra el alambrado?”, preguntó Fantino, a lo que el delantero le respondió de forma afirmativa.

“Hermoso”, dijo Fantino. “Sí, tal cual, te putean”, agregó el jugador, entre risas.

“Pero bien, era así. Tenías que estar bien. He visto muchos compañeros argentinos que no le ha ido bien por un tema mental, porque no es fácil ir a una cancha, a otra que el pasto es un desastre, que no podes parar la pelota…”, agregó.

Ante la pregunta de Fantino de si había agua fría en los vestuarios, Bergessio contó cómo se organizaban cuando tenían que ir a las canchas más chicas, algo que siguen haciendo en la actualidad.

Gonzalo Bergessio

“En Nacional íbamos cambiados del predio nuestro (Los Céspedes), jugábamos y nos íbamos. Nos bañábamos en el predio donde entrenábamos”, contó.

A lo que Fantino le preguntó si iban vestidos de jugador en el micro. “Sí”, dijo Bergessio. “La ducha la usábamos para la camilla para masajearse, no había lugar (risas)”, agregó.

Pese a todo eso, el futbolista dijo que disfrutó en Uruguay. “Me cayó bien el club, la liga, la familia estaba muy cómoda... Me gustó Uruguay, muy lindo para vivir, la gente, me hice muchos amigos”.