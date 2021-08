Messi se despide entre lágrimas del Barcelona

"Después de 21 años me voy con mis tres hijos catalanes argentinos. Hemos vivido en esta ciudad, esta es nuestra casa. Estoy realmente agradecido por todo, todos mis compañeros, todos los que han estado a mi lado".

Getty Images

Sin poder contener las lágrimas desde el inicio, el futbolista Lionel Messi ofreció este domingo una rueda de prensa en la que confirmó su salida del Barcelona, el club al que llegó cuando tenía 13 años.

"La verdad es que no sé qué decir. En los últimos días he pensado mucho en lo que puedo decir y la verdad es que no se me ocurre nada", dijo Messi, al inicio de la conferencia.

"Esto es realmente difícil para mí después de tantos años aquí, toda mi vida. No estoy listo para esto".

El Barcelona anunció el pasado jueves que no podía renovar a Messi, pues hacerlo implicaba que el club elevara su presupuesto de pago a jugadores y sobrepasar el tope de gastos que le permite La Liga española.

El club indicó en su comunicado que hubo "obstáculos económicos y estructurales", aludiendo a la "normativa de La Liga española", es decir, el tope salarial.

Este se determina a través de los ingresos generados, que en la pandemia fueron menores.

Mientras que en la temporada 2020-21 tuvo un tope de casi US$600 millones, para la próxima temporada solo le fue autorizado un gasto de casi US$410 millones.

Entonces, la firma del contrato de Messi dependía de las salidas de jugadores que permitirían financiar los sueldos del capitán argentino.

Así, la historia del Barcelona y Messi llegó a su fin, tras más de dos décadas en las que el argentino jugó 778 partidos, marcó 672 goles y ganó 35 títulos (entre ellos 10 ligas y cuatro Ligas de Campeones de Europa).

"Lo di todo por este club, desde el primer día que llegué hasta el último. Nunca imaginé tener que despedirme porque no lo pensaba", dijo Messi este domingo.

El jugador también dijo que nunca pensó que su despedida del club de su vida fuera en estas circunstancias, impuestas por la pandemia.

"Amo este club. Sin ver a la afición desde hace más de un año y medio ha sido muy duro".

"Si lo hubiera imaginado (la despedida) me hubiera imaginado el Camp Nou lleno y pudiendo despedirme como es debido".

"Hemos pasado buenos momentos y también malos momentos, pero el amor que me ha demostrado la gente siempre ha sido el mismo".

"Espero poder volver y ser parte de este club en cualquier momento, de cualquier forma y aportar algo para ayudar a este club a ser el mejor del mundo".

