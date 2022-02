Metro Goldwyn Mayer intimó a campaña por el Sí a dejar de usar la Pantera Rosa

El estudio Metro Goldwyn Mayer Studios intimó este lunes a la campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a que "cese de forma inmediata de cualquier uso no autorizado vinculado a la obra Pink Panther/Pantera Rosa".

La intimación llega luego de que organizaciones integrantes de la campaña utilizaran de forma "no autorizada" la figura de la Pantera Rosa como parte de la propaganda a favor de la papeleta del Sí, que será de color rosado.

Este lunes, los promotores de la campaña recibieron la intimación por parte de una apoderada de MGM Studios, "propietaria y copropietaria de los derechos de autor de las obras registradas de Pink Panther /Pantera Rosa como The Return of the Pink Panther, The Pink Panther Strikes Again, The Revenge of the Pink Panther, The Pink Panther y The Pink Panther 2, entre otras", y "titular de la marca registrada en Uruguay Pink Panther con etiqueta número de Acta 485.095 con vigencia hasta el 14 de julio de 2027".

"Dada la notoriedad de la serie de películas de comedia y misterio de la Pantera Rosa, la reputación de su loro y su música, su imagen es elegida por sus consumidores y son por ello objeto de protección contra la competencia desleal y por cualquier otro uso no autorizado por la firma propietaria de la misma", dice el acta al que accedió El Observador.

"La firma MGM Studios detenta derecho exclusivo sobre dicha imagen, sonido y secuencia, y se encuentra legitimada para impedir el uso de la misma o semejantes a la suya, así como el derecho a proteger la misma en su reputación e integridad frente a los consumidores que pudieran ser conducidos a confusión (...) MGM Studios ha advertido el uso de la imagen de la pantera rosa y el sonido propio de este cortometraje en videos y propagandas, sitios webs y redes sociales, promocionando un contenido no autorizado. No solo se utiliza la imagen protegida por la firma solicitante, sino que también el sonido exclusivo que de su imagen, lo cual vulnera sus derechos de propiedad intelectual", argumenta la firma.

"Es por esto que se ha solicitado la intervención profesional de la compareciente a efectos de poner en su conocimiento que dichos videos y propagandas infringen sus derechos de propiedad industrial y derechos de autor, pudiendo considerarse, asimismo, una acción por competencia desleal, uso no autorizado y/o daño a la imagen y reputación, y a fin de solicitarle que cese de forma inmediata de cualquier uso no autorizado vinculado a la obra Pink Panther / Pantera Rosa", agrega la demanda.

Entre las organizaciones intimadas está la Federación Ancap (Fancap), a quien se pide "el cese de uso del logo de la marca y sonido asociado al mencionado logo, de dichos videos y el retiro de la misma en toda forma publicitaria".

El 25 de enero, el sindicato difundió un spot que utiliza la imagen de la Pantera Rosa y su famosa banda sonora.