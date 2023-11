Mia Bistró, el restó de autor sobre la playa Brava que cautivó a Perales, Tinelli y Susana Giménez se prepara para la temporada

Hace dos décadas que Verónica Rucks y Emanuel Kostadinov están al frente de Mia Bistró, un restó de autor sobre la playa Brava que año a año es elegido por figuras de todo el mundo, como el cantautor español José Luis Perales, el conductor argentino Marcelo Tinelli o la diva Susana Giménez.

Veronica nació en Madison, Wisconsin; vivió en Centroamérica toda su vida porque su padre era representante de la FAO, lo que la llevó a recorrer varios países. Aunque originalmente se iban a instalar en Macedonia, ese destino no la impresionó como imaginaba y finalmente la pareja se estableció en Latinoamérica. "Nos instalamos en Punta del Este que fue lo que siempre quise hacer", recuerda la creadora de Mia Bistro que de niña solía vacacionar en el principal balneario uruguayo. El restó que se encuentra sobre la playa y frente al mar tiene 320 cubiertos a su totalidad, y además del éxito que disfruta durante la temporada es elegido por importantes personalidades como José Luis Perales, Susana Giménez y Marcelo Tinelli.

¿Cómo nació Mía Bistro?

Mia empezó siendo en la Ciudad Vieja, se llamaba Star Café porque mi marido había tenido un Star Café en El Salvador.

Cuando vinimos acá yo dije "vamos a poner un restorán", ya había tenido en El Salvador, en Guatemala unos cuantos. Llegamos acá y casualmente al año quedamos embarazados al año. Cuando vinimos a Punta del Este le pusimos Mia pensando que iba a ser una niña. A mi no me interesaba saber qué sexo iba a tener y nació un niño que se llama Ian. Este año cumplimos 20 años y dos décadas de mantenernos acá es muy importante para nosotros.

Vacacionaba en Punta del Este cuando era niña, luego se instaló con un restorán propio .¿Cumplió sus expectativas?

Yo venía por un mes y todo era fantástico. En invierno se pone bastante feo, se pierde plata y tenés que mantener todo el equipo para poder salir adelante, es complicado. Entonces las expectativas están puestas en el verano, cuando hacemos todo para agradar a todo el mundo. Pero en el invierno no se la pasa bien, vamos a Croacia tres meses y aprendimos a jubilarnos de a poquito.

¿No notan que en invierno haya más gente por la llegada de extranjeros?

Cada vez hay menos gente en invierno, no es especialmente una zona de hospitalidad en invierno porque la infraestructura de Punta del Este no tiene, por ejemplo, juegos para niños. Lo que hemos hecho es intentar cerrar dos meses, que se trabajen tres y nosotros seguir trabajando a distancia. La idea es mantener el equipo y quedarnos con el mínimo personal que es el que realmente ayuda.

Foto: Leonardo Carreño.

El parador está hace dos décadas en la parada 20 de la Brava

¿La llegada de argentinos no mueve la aguja?

No, mi marido te diría que cuando vienen por una semana vienen todos a comer acá por lo menos tres o cuatro veces. Cuando vienen con toda la familia vienen con la cocinera, y salen a las cafeterías y comen sandwiches y ese tipo de cosas; es su costumbre. Y ahora no sabemos qué va a pasar con Argentina, ellos hacen su votación y no hay nada que podamos decir.

Durante la temporada, en su pico de trabajo, ¿de dónde son sus comensales?

Muchos brasileños, tenemos varios casamientos de brasileños, antes no venían tantos. En el día a día depende de la época del año. Si hay un feriado en Brasil viene el brasileño, del 26 de diciembre al 15 de enero mucho brasileño, mucho paraguayo. Los brasileños y paraguayos son divinos, son gente que adoro. Después viene mucho argentino que obivamente son clientes y los queremos tantísimo, y después mucho uruguayo que es muy fiel. Por ejemplo, los sábados ya sabemos que tenemos tres parejas que van a venir. Es muy linda esa costumbre del uruguayo de salir a cenar o a almorzar al mismo lugar, me encanta.

Después tenemos extranjeros de la zona por los distintos hoteles.

¿Cuáles son las estrellas de su carta?

Hay cosas que no las puedo sacar, imposible; hace 20 años que las voy llevando e ingenierizando de a poquito que son el tibio de brie, el pollo teriyaki, los baby backs ribs, el rack de cordero y después vamos implementando cosas. Ahora sacamos las Schnitzel porque estuvimos en Austria y me pareció espectacular; es una milanesa rellena de jamón y queso. Son cosas a las que le vamos sacando el jugo y reinventándolas.

El turismo de bodas es uno de los focos de la Intendencia de Maldonado, ¿cómo les impacta esta nueva tendencia?

Yo estuve en República Dominicana y era todos los días. Acá vino dos veces una jueza y una vez Antía, y la verdad que lo disfrutaron tanto que se extendió. Me parece espectacular que se implemente.

¿Entiende que Punta del Este puede funcionar como destino para bodas?

Sí. Nosotros desde octubre hasta abril tenemos eventos casi todos los días, no siempre casamientos, a veces cumpleaños, y eso me encanta porque salís del día a día. Después de 20 años acá me da muchísima alegría por mi y por todo el equipo porque cada vez nos quedan mejor.

De cara a la temporada, ¿cuáles son las expectativas?

Es un momento donde todos nos queremos hacer los magos y adivinar lo que va a pasar. A mi me preocupa producir y estar realmente capacitada para manejar a toda la gente, porque al final terminan viniendo todos.

A mi me interesa producir porque sino me quedo un 10 de enero sin nada, tengo que estar capacitandome. El 2 de enero no hay más refresco y no queda lomo, entonces nos preparamos muy bien y tenemos gente en la cocina que está constantemente trabajando en eso para que todo sea un espectáculo.

¿Qué posicionamiento tiene Mia Bistró para que los elijan por sobre otras propuestas?

En principio somos pareja y estamos los dos en este lugar. Hay mucha gente que viene a saludarnos, a vernos y aquí estamos. En segundo lugar tenemos calidad en la comida, yo soy muy estricta en eso, y nos encanta. Tercero porque estamos en la Brava, nadie se atrevería a abrir algo en la Brava en invierno y henos aquí. El sacrificio por la picardía de estar en medio del mar es terrible, pero nos gusta y acá estamos. Vale la pena.

Hay una nueva tendencia de trabajar con proveedores locales, ¿van por esa línea?

Sí, yo trabajo siempre con proveedores locales, con excepción de nuestro frigorífico que viene de Montevideo. Si bien cambian siempre trabajamos con gente de acá. Me interesa muchísimo que sean de la zona, obviamente el caviar es de Río Negro y el salmón es de Chile, pero en todo lo que se puede lo hacemos de acá.

¿Se hace dificil encontrar proveedores?

No porque yo hace 20 años que estoy. En noviembre ahora arranco a concretar precios porque no quiero subas en enero. Negocio para que hasta febero me den un precio concreto y como hemos pagado bien y ellos han entregado bien hacemos una liquidez que nos permite saber que de aquí a febrero todo nos saldrá lo mismo, de esta forma sabemos cuánto nos cuesta el plato y qué proyecciones tenemos para el futuro.

¿Qué personalidades los visitan habitualmente?

Vino (José Luis) Perales. Viene Susana Giménez, también (Marcelo) Tinelli y muchos futbolistas.