Mientras se reposiciona, Frente Amplio respondió a Lacalle con críticas por "falta de diálogo" y "ortodoxia" económica

Era viernes 27 de febrero y en una nueva reunión de la Mesa Política, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, hizo un pedido a los dirigentes.

Las autoridades de la presidencia estaban delineando la respuesta al discurso del 2 de marzo del presidente Luis Lacalle Pou en la Asamblea General, por lo que pidieron a los dirigentes que no hicieran balances del primer año de gobierno antes de que se produjera la conferencia de prensa prevista para el miércoles 3.

Un adelanto de lo que se diría tuvo lugar el sábado, en el Plenario Nacional que sesionó de manera virtual, donde el secretario político, Rafael Michelini, dijo ante los presentes que el Frente Amplio estaba "enfrentado" a un "gobierno herrerista", según contaron a El Observador participantes del encuentro.

El Frente Amplio insiste en la necesidad de implementar un ingreso básico de emergencia

Este martes 2 de marzo, cuando Lacalle Pou terminó de decir las últimas palabras, el Frente Amplio se llamó a silencio, salvo contadas excepciones de dirigentes que se manifestaron en Twitter.

Un ejemplo de esa disciplina fue el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, quien fue abordado a la salida de la sesión por un móvil de Canal 12 y se excusó de dar declaraciones. "Tenemos un acuerdo de no hablar hasta mañana (por el miércoles)", dijo y, ante la insistencia del periodista, concedió un "estuvo bien el presidente".

La posición institucional de la oposición finalmente la transmitió Miranda, junto a algunos de los vicepresidentes de la fuerza política (como José Carlos Mahía y Blanca Elgart), así como diputados y senadores.

De esta manera, el Frente Amplio evitó "perfilismos" y figuras destácandose sobre otras, tal como lo definió el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila.

Habló el @Frente_Amplio, unido y sin perfilismos, y cada día habla la realidad. 100 mil nuevos pobres, 60 mil puestos de trabajo destruidos, y una soberbia inmensa del gobierno que,escudándose en la pandemia, sigue adelante con su excluyente proyecto de clase. Basta de marketing. — Gonzalo Civila López (@gonzacivila) March 3, 2021

Miranda, cuyo mandato formalmente termina el 1° de junio, dijo que el gobierno de Luis Lacalle Pou eligió el "camino de la confrontación y de la polarización de la sociedad".

"El gobierno es conducido por un sector de un partido político que –convencido en su vanidad– no escucha ni contempla las propuestas, ni de la oposición ni aún de sus socios de la coalición", agregó en la conferencia de prensa.

También insistió en que las medidas para combatir la crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria han sido "definitivamente insuficientes" y que la respuesta quedó "atrapada en la ortodoxia del gobierno".

Para la oposición las medidas en respuesta a la crisis económica y social son "definitivamente insuficientes"

Miranda habló de la caída de los salarios y las jubilaciones, de la pérdida de 60 mil puestos de trabajo en el último año, del cierre de 10 mil micro y pequeñas empresas, y también del aumento de la pobreza en 100 mil personas.

"¡Cien mil personas! No son números, son seres humanos, personas de carne y hueso, historias de familia", exclamó el presidente del Frente Amplio en la conferencia de prensa.

La oposición también criticó la austeridad del gobierno en momentos de crisis, así como la "falta de diálogo" con actores como el Frente Amplio, movimientos sociales y sindicales. Además insistió en las medidas propuestas en el último año, como la implementación de un ingreso ciudadano de emergencia.

Estrategia

Miranda había pedido a los dirigentes no pronunciarse hasta este miércoles

La respuesta del Frente Amplio llegó en un momento en el que la izquierda está reposicionándose para 2021, luego de reconocer que en 2020 no tuvo el mejor desempeño.

Por eso en los últimos meses hubo muchas reuniones, algunas orgánicas –como el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política–, en las que se discutió el rol que debería tener el Frente Amplio en 2021.

Una de las cosas que se acordó es que el Parlamento debe tener una actitud mucho más activa, en el sentido de convocar cada vez más a jerarcas del Poder Ejecutivo, así como en proponer medidas alternativas a las del gobierno, pese a no contar con las mayorías necesarias a nivel de las cámaras para aprobar iniciativas por sí solos.

"Proyectamos que este año va a ser el más complejo desde el punto de vista económico y social. "Va a ser el peor año de los cinco mejores años de nuestras vidas", dijo el senador José Carlos Mahía en diálogo con El Observador y en referencia al spot del Espacio 40, que en las pasadas elecciones nacionales hizo esa promesa.

El dirigente de Asamblea Uruguay sostuvo que la oposición "tiene que estar a la altura de la situación que va a vivir la sociedad" y que habrá "una mayor presencia del Poder Ejecutivo en el Parlamento".

La lista 711 pide endurecer el tono



La Lista 711, liderada por el ex vicepresidente Raúl Sendic, manifestó su visión sobre el rol que debe tener el Frente Amplio como oposición en el Plenario Nacional que tuvo lugar el sábado.



Allí, representantes de la agrupación recordaron que desde marzo de 2020 hasta la fecha el gobierno no ha dado "una sola respuesta" a las medidas planteadas por el Frente Amplio, contaron participantes del Plenario.



Para el sector, si bien el Frente Amplio no debe abandonar la "oposición constructiva y responsable", es necesario ser "más duros" y "exigir" respuestas al gobierno.