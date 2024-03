Milei contó que bajó 9 kilos desde la campaña: “Tomaba siete latas de gaseosa por día y además le ponía azúcar”

El presidente Javier Milei reveló que en los últimos meses tuvo una pronunciada pérdida de peso: "Desde el momento de la elección hasta acá, bajé cerca de 9 kilos", le dijo al periodista Samuel "Chiche" Gelblung en una entrevista transmitida por Crónica HD desde la Casa Rosada. Milei reveló que durante el último tramo de la campaña, y por "la ansiedad que se generaba", "tomaba una gaseosa cola de lata azul: tomaba siete latas por día y le ponía además azúcar. A cada lata le ponía dos sobrecitos de azúcar".

Cada lata contiene 355 ml de gaseosa, el presidente consumía cerca de 2,5 litros de gaseosa. De acuerdo con la información nutricional impresa en las latas, cada lata contiene 39 gramos de azúcar, unas 150 calorías. Multiplicado por 7, el presidente consumía sólo en por la gaseosa unos 273 gramos de azúcar, a lo que hay que sumarle los dos sobres de azúcar que, según contó, le agregaba. Estimativamente, cada sobre contiene unos 5 gramos, por lo que el presidente le estaba agregando 10 gramos a cada lata, llevando el consumo total de azúcar a 343 gramos por día.

Javier Milei: “Tenemos salarios miserables”

Más allá de sus cambios alimenticios, el presidente habló sobre la actualidad ecónomica, a horas de que se dé a conocer el número de la inflación de febrero, que según su opinión será menor al 15%. " "Es un numerazo", celebró.

Milei aseguró que los salarios en Argentina “son miserables” y responsabilizó a las políticas populistas. “Creer que los últimos 20 años se pueden corregir de la noche a la mañana es un disparate”, planteó. “Tenemos salarios miserables”, admitió el mandatario, y agregó: “Si hacemos las cosas como corresponde en 35 años, la Argentina podría ser un país desarrollado”.

El jefe de Estado acusó a "la casta" de no estar dispuesta a “resignar ninguno de sus privilegios” por lo que, considera, rechazaron la ley y cuestionan el DNU diseñados para “ir a estructuras de mercado más competitivas, terminar con el robo en la política y darle más libertades a los argentinos”. “Vine para cambiar esta realidad, vine para hacer las reformas necesarias”, subrayó el mandatario.

Asimismo, planteó que “las mejoras se están viendo” en la actualidad, y denunció que el gobierno de Alberto Fernández dejó a la Argentina al borde de la hiperinflación. “Ahora bien, el IPC en la tercera semana corría en 30% y en la última semana de diciembre terminó en 25%”, destacó.

“El 70% de los argentinos tiene en claro que estamos mal. Cuando miras las expectativas, el 20% creía que íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30% y en febrero a 42%. Después vino el discurso, el 47% de los argentinos creen que vamos a estar bien en seis meses”, especificó.

"Tengo pena conciencia de lo que está pasando pero corregir cien años no es gratis pero lo que ha pasado en 20 años con el kirchnerismo ha sido una catástrofe", sostuvo el mandatario y agregó: "El gobierno de Alberto Fernández fue lamentable, desastrozo. Está a la par del de Alfonsín, que huyó seis meses antes en medio de una hiperinflación".

Para el presidente, no están dadas las condiciones para levantar el cepo cambiario

En la entrevista con Gelblung, el presidente Milei insistió con que "todavía no están dadas las condiciones" para levantar el cepo cambiario, y aseguró que prefiere "esperar un poquito más" y evitar, así, una corrida. "Todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo. No lo voy a abrir hasta que no tenga seguridad de que no me coma un descalabro monetario", sostuvo el jefe de Estado.

Milei consideró: "Hay otro tema que tiene que ver con los depósitos. No me queda claro que si abro el cepo no tenga una corrida. Entonces está claro que si lo hacía al inicio del Gobierno, iba a haber una corrida y la hiperinflación tenía lugar". "Con las condiciones monetarias de hoy, (la posibilidad de una corrida) es 50 y 50. Prefiero esperar un poquito más", enfatizó.

Al ser consultado sobre la dolarización, dijo: "siempre fue competencia de monedas y que los argentinos elijan la moneda que quieran".