El gigante tecnológico Seagate fue multado con US$ 300 millones por comerciar con la empresa china Huawei

El gigante de la tecnología de hardware Seagate, que fabrica discos rígidos para computadoras, deberá pagar una multa de US$ 300 millones por haber continuado, supuestamente, una relación con una transacción no autorizada de US$ 1.100 millones con la empresa de tecnología china Huawei después de que ésta fuera añadida a una lista negra comercial de los Estados Unidos en 2020.

El acuerdo de US$ 300 millones, anunciado por el Departamento de Comercio, es el más grande jamás impuesto por la Oficina de Industria y Seguridad del Comercio (BIS), que aplica controles de exportación contra compañías incluidas en la lista negra como Huawei. Los reguladores federales dijeron que Seagate era el único proveedor de discos duros (HDD) de Huawei, lo que resultó en una ganancia de alrededor de US$ 150 millones para la empresa. Seagate envió más de 7,4 millones de unidades de discos a Huawei desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2021, dijeron los funcionarios involucrados. Ni Huawei ni Seagate hicieron un esfuerzo alguno para ocultar su relación, según los documentos de acusación federales. “Seagate aprovechó bien la oportunidad y ganó con éxito una gran parte”, habría afirmado Huawei. Seagate también habría extendido líneas de crédito por un total de mil millones de dólares a la empresa china. Esas líneas de crédito permitieron a Huawei ordenar un "volumen creciente" de HDD que Huawei no habría podido pagar de otra manera, dijeron los reguladores federales, “Mientras tanto, los competidores de Seagate rechazaron exportaciones similares”, dijo un comunicado de prensa del Departamento de Comercio. Incluso después de que se impusieran los controles de exportación, un alto ejecutivo de Seagate justificó públicamente la continuación de la relación con Huawei, alegaron los funcionarios. “No veo ninguna restricción en particular para nosotros”, habría dicho el ejecutivo. Seagate priorizó su relación con Huawei sobre al menos un cliente de los Estados Unidos, alegaron los funcionarios del Departamento de Comercio, y un ejecutivo escribió que la compañía "trasladó el suministro para apoyar a China", incluso después de que se impusieran controles de exportación. “Incluso después de que Huawei fuera incluido en la lista de entidades por conducta perjudicial para nuestra seguridad nacional, y sus competidores dejaran de venderles debido a nuestra regla de productos directos en el extranjero, Seagate continuó enviando unidades de discos duros a Huawei”, dijo el subsecretario de control de exportaciones, Matthew. Axelrod en un comunicado. Por su parte, el director ejecutivo de Seagate, DaveMosley, afirmó que “si bien creíamos que cumplíamos con todas las leyes de control de exportaciones relevantes en el momento en que hicimos las ventas de unidades de disco duro en cuestión, determinamos que comprometernos con BIS y resolver este asunto era el mejor curso de acción”. Las acciones de Seagate cayeron un poco más del 7% el jueves pasado, luego de informar resultados desalentadores en el tercer trimestre. Seagate confirmó que había llegado a un acuerdo con el Departamento de Comercio, pero no ofreció más comentarios más allá del comunicado de prensa de la empresa. (Con información de agencias)