Pronóstico de Inumet: mirá cómo estará el tiempo en Navidad

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este miércoles su informe de perspectivas meteorológicas para los próximos 10 días, un pronóstico que incluye la previsión para las fiestas del 24 y 25 de diciembre, y hasta el 28 de este mes.

Según el organismo, al norte del río Negro las temperaturas mínimas este jueves 19 de diciembre estarán entre los 17 y 18 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 32 y 33 °C. Hacia el viernes 20 se prevé que las temperaturas asciendan. Sin embargo, hasta el lunes 23 de diciembre bajarán, y oscilarán entre mínimas de 11 y 14 °C y máximas de 26 y 28 °C. Entre el lunes 23 y el jueves 26 las temperaturas subirán gradualmente y se mantendrán hasta el sábado 28.

Para el norte del río Negro, Inumet señaló que este jueves las temperaturas rondarán mínimas de entre 15 y 17 °C y máximas de entre 30 y 31 °C. Hasta el domingo 22 el organismo informa que las temperaturas descenderán, y alcanzarán mínimas de entre 11 y 14 °C y máximas de entre 20 y 22 °C. A partir del lunes 23 y hasta el martes 24 de diciembre se espera que las temperaturas aumenten y oscilen entre mínimas de 12 y 15 °C y máximas de entre 29 y 32 °C. Luego, hasta el sábado 28 las temperaturas volverán a bajar.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo indicó que, si bien no se prevén lluvias durante este jueves, la probabilidad es alta en todo el país el viernes 20 y el sábado 21. Desde el domingo 22 y hasta el martes 24 nuevamente no se esperan precipitaciones en todo el territorio. El organismo dijo que el miércoles 25 la probabilidad de lluvias es baja en el sur del país. Desde el jueves 26 y hasta el 28 de diciembre no se descarta la posibilidad de lluvias.

Inumet agregò que este jueves y viernes los vientos serán desde el sector norte, con intensidades de entre 10 y 25 km/h. Entre el sábado y el domingo se intensificarán y rotarán al sur, donde alcanzarán intensidades de entre 20 y 40 km/h, siendo mayores en la región costera. El 23 los vientos serán calmos, y el martes 24 se ubicarán desde el norte con intensidades entre 15 y 30 km/h. Los vientos del 25 serán similares al día anterior, aunque se intensificarán y rotarán hacia el sur. Por último, se prevé una rotación al sector este, que se mantendrá hasta el sábado 28 de diciembre.