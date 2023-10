Mirá con qué DT compararon a Diego Alonso y su respuesta: “La Mona Lisa es una sola”

El entrenador uruguayo Diego Alonso tuvo este miércoles su primera conferencia de prensa como entrenador de Sevilla de España, luego de que fuera presentado en las redes de su nuevo club este martes.

El ex DT de la selección uruguaya, de 48 años, atendió a los medios de prensa por primera vez en su nuevo equipo y en Europa, a donde regresa a LaLiga, ahora como conductor de un equipo.

En una de las preguntas que le hicieron, Alonso fue comparado con Diego “Cholo” Simeone, el técnico de Atlético de Madrid.

El uruguayo respondió sobre en qué se parecen. "En el primer nombre, que se llama Diego (risas)”.

Diego Alonso en Sevilla

“Cada uno tiene su personalidad. La Mona Lisa es una sola, las copias no valen. Hay que ser auténtico, uno mismo. Me siento halagado que se me compare con el Cholo porque le aprecio. Quiero ser yo mismo", dijo “el Tornado”.

El entrenador también habló sobre otros temas y su forma de ver el fútbol.

"Ganar es parte de la competencia, muy importante, pero no es lo único. Hay algo más importante que eso, que es prepararse para ganar", dijo.

Al contar sus sensaciones en este nuevo desafío, manifestó que “son de felicidad y mucha ilusión”. “También de ambición con el proyecto, con lo que me puede brindar el equipo y yo le puedo brindar al club. Yo soy positivo por naturaleza. Todos lo que he vivido en estas horas ha sido fantástico", señaló.

"El objetivo más importante ahora es el primer partido que tenemos (debut ante Real Madrid). Poner el foco en el partido a partido, desarrollando nuestra idea y nuestro juego. Si a algo le tengo que dar más importancia es a la preparación. Prepararse bien para jugar bien", agregó.

@SevillaFC

Diego Alonso en Sevilla

Sobre su estilo de juego, dijo que le gusta el “fútbol combinativo”. “Comparto el dominio de los partidos a través de la presión, pero combinándolo con el fútbol combinativo. Que seamos dominantes en esa situación. Me gusta la agresividad del equipo, presionando alto. Los entrenadores tenemos una herencia cuando tomas un equipo del entrenador anterior. No hay que arrasar con ellas. Trataré de mantener todo lo bueno", dijo.

Alonso aterriza en el fútbol español tras haber entrenado en los campeonatos uruguayo, paraguayo y estadounidense, si bien sus mayores éxitos le llegaron en México, logrando dos CONCACAF Liga de Campeones (con Pachuca en 2017 y con Monterrey en 2019) y un campeonato nacional Clausura con Pachuca en 2016.

El entrenador sevillista se mostró satisfecho con la plantilla que tiene que consideró "equilibrada".

El DT también fue consultado sobre los pesos pesados del vestuario. "Te debes relacionar con todos. Conocerlos, saber qué piensan y sientes. No se habla a todos iguales y a todos no se le habla igual. Tener jugadores de jerarquía no es un impedimento, es más tranquilizante. He trabajado con jugadores en Uruguay top y lo que siempre quieren es ganar".