Mirá el gol de Darwin Núñez para Liverpool que le dio su primer título en Inglaterra

El uruguayo Darwin Núñez debutó este sábado con su primer título en Liverpool tras vencer 3-1 a Manchester City y de esa manera, obtuvo la Community Shield, la Supecopa Inglesa.

El artiguense jugó desde los 59 minutos ingresando por el brasileño Roberto Firmino y terminó siendo fundamental.

Ganaba Liverpool 1-0 con un golazo de Trent Alexander Arnold, pero luego el City de Pep Guardiola igualó en el debut del argentino Julián Álvarez.

EFE

Leicester (United Kingdom), 30/07/2022.- Liverpool's Darwin Nunez scores the 3-1 pat Manchester City's goalkeeper Ederson during the FA Community Shield soccer match between Liverpool FC and Manchester City in Leicester, Britain, 30 July 2022. (Reino Unido) EFE/EPA/Andrew Yates EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications

El uruguayo resultó trascendente ya que propició la jugada para el penal que Salah transformó en 2-1 a los 83 minutos y luego, cuando se terminaba el encuentro, anotó un gol de cabeza parra el 3-1 final.

Aquí se puede ver el primer gol oficial de Núñez en el fútbol inglés: