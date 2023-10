"Miro para atrás y pienso 'cuánto coraje tuve'": Valeria Mazza cuenta los detalles de la serie sobre su vida

En la década de 1990, las modelos de primera línea dejaron de ser anónimas. Evolucionaron en “supermodelos”, se convirtieron en celebridades, íconos estéticos y culturales que dominaban el mundo de la moda. Las primeras fueron estadounidenses, pero conforme avanzó la década, las puertas se abrieron a mujeres de diversas procedencias: venían de Europa, de Sudamérica. En esa lista exclusiva había también una argentina, Valeria Mazza.

Durante esa década fue la cara de toda marca de alta costura que uno imagine, entre las que se cuentan Versace, Chanel, Armani o Fendi, por nombrar un puñado de las más reconocibles. Fue tapa de revistas como Vogue o el histórico número de trajes de baño de la Sports Illustrated, recorrió pasarelas de todo el mundo. No le faltó nada.

Ahora reconvertida en empresaria, docente y trabajadora social, decidió también poner el foco en algo que sentía como una cuenta pendiente relativa: la televisión. Si bien ya había incursionado en el medio en distintas ocasiones, tanto en su país como fuera de fronteras (particularmente en Italia), Mazza sintió la necesidad de hacer algo con más peso. Entonces optó por una serie sobre su vida.

Y así, este 8 de octubre se estrenará en la plataforma Paramount+ Valeria Mazza: un sueño dorado, una serie documental compuesta por cuatro episodios, en los que la modelo repasa su trayectoria, su vida, y los dos sueños paralelos que celebra haber logrado: su camino en el mundo de la moda y haber conformado una familia junto al empresario Alejandro Gravier.

Esa familia también es parte integral del documental, que va del material de archivo a los testimonios de quienes fueron parte de este camino (una lista que va de Donnatella Versace a Antonio Banderas, y de Mario Testino a Mirtha Legrand), a las escenas cotidianas domésticas.

El documental salta del pasado al presente de forma constante, en un repaso por los hitos de una carrera que para Mazza también fue una oportunidad de repasar junto a sus hijos y de analizar con nuevos ojos, y darse cuenta de algunas cuestiones que hasta ahora no había reconocido de sí misma.

En la previa del estreno, Mazza habló con El Observador sobre este proyecto, las razones por las que decidió contar su vida y qué descubrió de su propia vida al ver este documental.

¿En qué momento te diste cuenta que era necesario contar tu historia?

Cuando estaba llegando a los 50 años fue como, “guau”, me sonó enorme el número. Y a la vez me siento tan joven, tan bien, y pensando en el futuro. Yo siempre estoy buscando nuevas metas. Y dije, “bueno, quiero estar más cerca de la televisión”, que a lo largo de mi carrera he coqueteado un poco con la tele, sobre todo en Europa, y dije, 'ahora me gustaría hacer tele'. Ahí surgió la idea de hacer un documental y decidí empezar por el principio, por contar cómo llegué hasta acá. Hay un montón de generaciones nuevas que por ahí escuchan el nombre Valeria Mazza pero no tienen idea, nunca me vieron desfilar, y por otro lado pensé “ojalá que pueda servir de inspiración para mucha gente joven que por ahí tiene un objetivo, una pasión en la vida”. O no, por ahí le pasa como me pasó a mí, que no tenía muy claro qué era lo que quería ser, pero tuve una posibilidad y la aproveché. Me parecía una buena lección esto de estar siempre atentos, despiertos, para cuando aparece la posibilidad, y nunca dejar de prepararnos, de ser curiosos, de estudiar, de aprender. Y cuando te llega la oportunidad ir al frente con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, siempre intentar superarnos.

Paramount

Mazza en la serie

¿Cómo fue el proceso de reconstruir esta historia con tu familia, por ejemplo mostrarles a tus hijos lo que hiciste?

Mis hijos tienen muy claro que mamá es famosa, que mamá era modelo, que mamá trabajó en la moda, pero por ahí puntualmente no sabían todo, o vieron cosas como el video de nuestro casamiento. Por ahí lo vieron cuando eran muy chicos, entonces fue revivir esto para ellos. Por ahí ellos se acordaban de ir caminando por la calle y que los paparazis los sigan y ellos preguntarse “¿por qué le sacan fotos a mi mamá?”. Para ellos también fue un trabajo lindo de despertar distintas emociones. Obviamente que cuando decidimos con Alejando hacer esto, y que los involucraba a ellos, como meter una cámara en mi casa que es algo que yo nunca había hecho, lo hablamos. Nos sentamos con ellos y les dijimos “tranquilos, no es un reality, es un documental”. Entonces hay determinadas situaciones que compartimos, escenas familiares y típicas acá en casa que compartimos en el documental y después hay mucho de archivo. Y me interesaba también tocar estos temas. Esto de construir una carrera, de la mujer que sale a trabajar pero que a la vez puede equilibrarlo con tener familia, que es un gran tema para muchos. También el hecho de trabajar con mi cuerpo y la exigencia de la moda, de siempre estar bien, que nunca es suficiente, atravesar cuatro embarazos y volver, me parece que tocamos bastantes temas que me parece que pueden ser interesantes e inspiradores.

Paramount

Mazza en la serie

¿Te interesaba particularmente poner a la par tu carrera con la vida familiar?

Sí, y también el hecho de tener una pareja durante tantos años. Ya vamos 33 años con Alejandro, ocho años de novios, después nos casamos. Y me interesaba contar como Ale vivió esto. Mantener una relación a distancia era difícil. Y después era también el ser el “marido de”. Vivimos en una sociedad machista y hace 30 años todavía más, no sé si cualquier hombre se lo hubiese aguantado. La verdad que en ese sentido tuve mucha suerte, primero con mis padres que cuando empezaron a decirme, “tenés que trabajar en la moda, hacé desfiles”, no se opusieron, no fueron prejuiciosos en ese tema. Dijeron, “bueno, vamos a ver qué se trata”, y me acompañaron. Y después Alejandro, que era mi novio en ese momento, cuando yo le dije, “me voy a trabajar a Europa, me voy a Estados Unidos”, no me dijo, “no, ¿qué te vas a ir, que vas a hacer?”. Al contrario, siempre me empujó para que yo creciera en lo mío, para que yo pudiera hacer mi camino. Eso también es importante cuando uno construye una pareja, que las dos personas crezcan individualmente para poder también crecer como pareja.

Paramount

Una imagen del casamiento de Mazza y Alejandro Gravier

¿Al mirar para atrás te diste cuenta de algo o fuiste consciente de algo que hiciste o que lograste que por ahí hasta ahora no te hubieras dado cuenta? ¿Cambió algo de tu propia percepción?

Hoy veo para atrás y digo, “cuánto coraje tuve para tomar determinadas decisiones, cuánta energía que tenía”. No paraba, estaba siempre de un lado para el otro, siempre fui muy inquieta, y poniéndolo en el contexto ese, de una chica de Paraná que no tenía muchos recursos, pero tenía valores muy claros, me ayudó mucho en la vida. Salir, empezar a trabajar tan joven en otro país, en otro idioma, el poder tener el coraje de decir que no cuando me decían “ahora, para la próxima foto, sacate el corpiño”. Me siento muy orgullosa, porque en ese momento sufría. Hoy digo, qué corajuda que era para decir que no y bancarme la duda del “¿y si no me llaman más? ¿Y si no vuelvo a trabajar con esta gente por haber dicho que no?”. Después, obviamente uno se va acostumbrando, vas teniendo más poder, confianza en vos misma, y en tu trabajo también y te sentís más segura, pero hoy cuando miro para atrás te diría que me veo como una chica con mucho coraje, muy valiente.