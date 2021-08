Mitsubishi Xpander, la nueva SUV con tres filas de asientos y siete plazas

Hace dos años, Federico Guarino, Gerente Comercial de Mitsubishi Motors Uruguay, fue convocado para viajar a una convención anual de la marca. Allí plantearon un caso particular: en algunos países se daba la situación de que las familias son muy numerosas o incluyen a la tercera generación -como abuelos-, o a tíos y no entraban todos en un único vehículo. En ese momento Guarino detectó una necesidad que no solo se daba en ese mercado, sino también en el uruguayo.

Al ver la demanda y la posibilidad de vender un volumen importante de este tipo de vehículos, Mitsubishi desarrolló la Xpander. A la siguiente convención, varios distribuidores de alrededor del mundo, incluyendo a Grupo Fiancar, plantearon que en sus respectivos países detectaban la misma falta: una camioneta SUV con mayor capacidad, que permitiera llevar hasta a siete personas. "En Uruguay hay una cantidad de familias que tienen tres hijos o más, o que a veces suman a sus paseos a los abuelos o tíos, o a amigos de los hijos", explicó Guarino. Con esta nueva camioneta este problema se resolvía, y no solo había más capacidad de plazas para pasajeros, sino que también estaba la posibilidad de utilizar las dos filas de asientos como en una SUV tradicional y rebatir la tercera fila para cargar bicicletas, mascotas, sillas, entre otras cosas. Así fue como llegó la Xpander al Uruguay. Si bien en el mercado ya existían SUV de este tipo, el nivel de precio es de casi el doble. Su interior es amplio, práctico y versátil, con tres filas de asientos y siete piezas. "Se trata de una SUV destinada al uso familiar. Una combinación de vehículo multipropósito y crossover con tres filas de asiento y totalmente enfocado a la familia", contó el gerente comercial de Mitsubishi en el lanzamiento de la Xpander. "Tiene un diseño exterior muy moderno, porque siendo grande visualmente no es un ómnibus, ni antiestético, al contrario, el diseño es uno de los aspectos mas fuertes del vehículo", agregó Martín Mesa, gerente de marketing y comunicación de Grupo Fiancar. La nueva Xpander tiene un diseño llamativo, agresivo y moderno. Su interior es amplio, práctico y versátil. La distribución de los asientos busca maximizar el espacio interior, y las puertas posteriores son largas y se abren casi a 90 grados para facilitar el acceso a la segunda fila, que tiene asientos plegables de tal forma que permite un paso cómodo a la tercera fila. Además, ofrece muchos espacios portaobjetos y el piso del baúl se levanta concediendo más espacio de almacenamiento. El tablero central luce detalles en color negro con detalles color aluminio, donde se posicionan los controles de aire acondicionado bi-zona y entrada de corriente de 12V. El cuadro de instrumentos se combina con una pantalla multifunción donde se puede ver el consumo promedio, distancia recorrida, entre otros. Posee una central multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas que incluye cámara de retroceso, Bluetooth y MirrorLink. En términos de seguridad la Xpander viene equipada con sistema de frenos ABS + EBD, posee doble airbag frontal, cinturones de seguridad de tres puntas retráctiles en las siete plazas y anclajes ISOFIX. La Xpander cuenta con un motor MIVEC 1.5L de 16 válvulas DDHC que genera 10 caballos de potencia, con tracción automática y tracción delantera. La dirección es electrónicamente asistida y permite girar el volante de manera fácil y con suavidad, ideal al momento de realizar maniobras. Mitsubishi Xpander se comercializa en una única versión automática y el precio es de US$ 33.990. Los interesados en conocerla y probarla pueden hacerlo en la casa central de la marca, en Galicia y Río Branco, o en todos los concesionarios Mitsubishi del país.