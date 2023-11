Moria Casán volvió a criticar a Susana Giménez: "Está en un retiro impositivo"

Susana Giménez y Moria Casán compartieron una extensa trayectoria laboral, pero con el paso del tiempo, su relación experimentó un deterioro notable.

Recientemente, en una entrevista radial en el programa "Agarrate Catalina" (La Once Diez), Moria Casán volvió a referirse a la icónica presentadora de Telefé, abordando su decisión de residir en Uruguay debido a las cuestiones impositivas en Argentina.

En una reflexión sobre su posición en el mundo del espectáculo, Moria comentó sobre la percepción mediática que la coloca al mismo nivel que Mirtha Legrand y Susana Giménez: "El periodismo me ubicó como una de las tres divas junto a las otras dos señoras que llevaban años en la industria, mientras yo apenas comenzaba".

Catalina Dlugi, en el programa, mencionó que Susana Giménez, comparada a Moria, parecía ser una mujer más conservadora. Moria, como jurado del Bailando 2023 en América TV, respondió de manera picante, haciendo referencia a la mudanza de Susana a Uruguay por las elevadas cargas impositivas en Argentina: "Creo que Susana ahora está en un retiro impositivo, no es una perseguida política, es una escapada de impuestos".

En relación a Mirtha Legrand, Moria expresó con cariño: "Dentro de sus 96 años, es una diosa. Se necesita tanto el deseo como la capacidad para seguir trabajando".

La opinión de Susana sobre su relación con Moria

En otro ámbito, en el programa LAM (América), Ángel de Brito entrevistó a Susana Giménez, quien compartió algunas tensiones de su relación con Moria Casán. Susana reveló: "Moria después se peleó conmigo, no sé, no hacía más que hablar mal de mí. No entiendo por qué, pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual".

Ángel intentó calmar la situación y señaló: "Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa. Igual, vos no contestás, en general...".

Susana explicó su actitud: "No contesto porque las discusiones me parecen un plomo. No ganás nada y las peleas son ridículas. Recuerdo sólo las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasaba en el trabajo".