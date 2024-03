Motochorros asaltan violentamente al periodista Adrián Ventura en Retiro

Adrián Ventura, el reconocido periodista de TN fue asaltado de forma violenta este sábado por la mañana mientras circulaba en bicicleta por el barrio porteño de Retiro.

El hecho sucedió en Ramón Castillo al 700, cuando fue abordado por dos motochorros que lo derribaron de su bicicleta en movimiento para robarle el vehículo. A raíz de esto, sufrió algunos golpes debido al forcejeo.

Luego, al dialogar con la prensa, Ventura contó como fue el momento: "De pronto, se bajaron de una moto y el de atrás me tiró con mucha fuerza al piso para llevarse la bicicleta, yo venía muy rápido y caí en el medio de la calle. Me golpeé muy mal". "El golpe fue fatal. Me pasé la tarde en el sanatorio. Por suerte, no me pasó nada y no me fracturé nada. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima", agregó.

Y, finalmente, expresó su indignación la alta tasa de inseguridad en la ciudad: "¿Sabés qué me da bronca? Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma". La denuncia fue realizada en la comisaría vecinal 1A, ubicada a unas seis cuadras del lugar del incidente.