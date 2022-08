Muere la actriz y cantante Olivia Newton-John, protagonista de la mítica película "Grease"

La actriz y cantante Olivia Newton-John, conocida en todo el mundo por su papel de Sandy en la película Grease, falleció a los 73 años, según anunció su familia.

Getty Images

En un breve comunicado, su esposo, John Easterling, dijo que Newton-John había muerto en su rancho de California el lunes por la mañana.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama", dice el comunicado.

"Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

Getty Images Newton-John es conocida en todo el mundo por su papel de Sandy en la película "Grease" (1978).

A finales de la década de 1970 y a lo largo de los 80 Newton-John fue una de las artistas más populares del mundo.

Solo en Estados Unidos 14 de sus sencillos estuvieron en la lista de los 10 más escuchados, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó la película Xanadu con Gene Kelly y el musical Grease junto a John Travolta.

You're the One that I Want, una de las canciones que entonó a dúo con Travolta en ese filme, se convirtió en una de las más famosas de la época y de ella se han vendido más de 15 millones de copias.

Tras conocerse la noticia, Travolta escribió un emotivo mensaje en Instagram: "Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John".

