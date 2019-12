Mujica a Andrade: "Me reprochan muchachos que no estuvieron una hora detenidos"

El senador electo José Mujica dedicó una parte de su espacio radial en M24 de este lunes para contestar comentarios que Óscar Andrade publicó en su cuenta de Twitter.

Mujica, entrevistado días atrás por el semanario Voces, aludió a Constanza Moreira como una “burra”, hizo declaraciones contra el feminismo, y eso generó malestar en distintos sectores del Frente Amplio.

El viernes pasado, Andrade escribió que Moreira no impulsó a Manini ni fue a visitar (antes de su muerte) al general Miguel Dalmao.

Constanza no fue la que promovió a Almagro, ni fue a visitar a Dalmao, no recibio a las Damas de Blanco, ni impulso a Manini, si la autocritica fuera un cuchillo todos lo agarran por el lado del mango y aveces con los años es peor, mucho peor.

Mi solidaridad con la compañera — Oscar Andrade (@Oandradelallana) December 21, 2019

Este lunes Mujica le respondió a Andrade. “También me reprochan por estos días muchachos que no estuvieron una hora detenidos, porque siendo presidente fui a ver a un oficial superior que estaba preso”, dijo. “·Fui porque sencillamente estuve 12 años preso y me trataron como tarro al basural y por eso mismo yo quería estar seguro que nosotros no procedíamos de la misma forma”, prosiguió.

Luego, Mujica expresó que “siento en mi corazón que hay que luchar para que los nietos de los torturados puedan convivir en paz con los nietos de los torturadores y no los envuelva el dolor del pasado”.

A su vez, en el comienzo de su audición radial, Mujica dijo que se le “fue la lengua” y que estuvo “muy mal” en sus declaraciones contra Moreira y el feminismo.