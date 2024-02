Mujica dijo que es una "posibilidad" integrar una lista del MPP para la próxima legislatura

El expresidente de la República, José Mujica, reconoció que es una "posibilidad" integrar una lista del Movimiento de Participación Popular (MPP) como suplente para participar de debates puntuales en la próxima legislatura.

Así lo informó Búsqueda, medio que señaló que la intención de Mujica de cara a las próximas elecciones es estar en uno de los primeros lugares –aunque como suplente– de la lista 609 para el Senado o la Cámara de Diputados.

"Es una posibilidad, pero no es ninguna decisión", dijo en diálogo con El Observador.

El pasado 25 de enero, dio una entrevista a Informativo Sarandí (radio Sarandí) donde le preguntaron sobre si iba a participar de la campaña. "A algún lado voy cuando me llaman, cuando tengo amigos y eso. Campaña electoral, me queda grande. Tengo 88 años, me cuesta un disparate", respondió.

En cualquier caso, el expresidente dijo que iba a "pelear" por el precandidato del MPP, Yamandú Orsi.

"Porque lo conozco y porque la vida lo colocó en el trance de gobernar Canelones 20 años, y eso es mucho. No hay universidad práctica para el gobierno. Es un oficio empírico, y la experiencia que ha recogido en ese departamento, que es como el Uruguay chiquito: tiene todos los problemas del Uruguay", dijo Mujica.

El expresidente fue electo para la cámara alta en las elecciones de 2019, pero renunció en octubre de 2020 junto al también expresidente Julio María Sanguinetti.

Previo a la sesión en la que se despidió, dijo que su salida se debía a su edad y a su enfermedad inmunológica por la que no quería exponerse. "Me tiró el virus para afuera", expresó respecto a la pandemia de covid que comenzó aquel año. "Me encanta la política pero más me encanta no morirme".

De todas formas, manifestó que no sabía qué iba a pasar después, ante la pregunta de si su despedida era definitiva o era un "hasta luego".

Mujica dijo que no tenía edad como para volver al Parlamento, pero que seguiría en política porque esa es la esencia del hombre.

Fue la segunda vez que se despidió del Senado. Ya lo había hecho en 2018, con una carta, que leyó en ese momento la presidenta de la cámara, Lucía Topolansky.